Gefälschte Geschichte: Das ungelöste Rätsel der Bundeslade

Niemand hat je eine eindeutige Erklärung für den Zweck der Bundeslade gegeben. Die Texte und Überlieferungen sprechen von Auswirkungen, Gefahren, Prozessionen, Kriegen, Bewachung und Transportgesetzen, beschreiben aber nie einen grundlegenden Zweck.

Die jüdischen Schriften stellen die Lade in den Mittelpunkt wichtiger Konflikte, darunter die Zeit vor dem Fall Jerichos, als sie vor dem Zusammenbruch der Verteidigungsanlagen um die Stadt getragen wurde. Als die Philister sie erbeuteten, berichten spätere Berichte von Seuchenausbrüchen und Todesfällen, die erst mit ihrer Rückgabe aufhörten. Von Guy Anderson

Die hebräischen Texte enthalten auch explizit Geschichten von Israeliten, die starben, nachdem sie gegen die Bewegungsgesetze verstoßen oder die Lade unsachgemäß berührt hatten.

Dies verdeutlicht, dass die Folgen nicht nur Feinde oder Außenstehende betrafen. Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche hält an der Tradition fest, dass die ursprüngliche Lade noch immer in Axum existiert, versiegelt in einer bewachten Kapelle, die nur einem auf Lebenszeit ernannten Priester betreten darf.

Während Timkat tragen riesige jährliche Prozessionen geweihte Tabot-Repliken, nicht das Original, da es als zu gefährlich gilt, dieses zu bewegen, zu öffnen oder außerhalb der geweihten Obhut zu zeigen.

Der Samaritanismus, der von der samaritanischen Gemeinde in Nablus und auf dem Berg Gerizim vertreten wird, bewahrt den Glauben, dass die Bundeslade im Krieg – ausschließlich auf direkten göttlichen Befehl – ​​augenblicklich und ohne Widerstand den Sieg brachte.

Ihre Traditionen betonen die absolute Gewissheit des Ergebnisses, ohne jedoch eine tiefergehende Erklärung für die Existenz des Objekts zu liefern.

In seinem Buch „Das Zeichen und das Siegel“ verfolgt Graham Hancock, wie die Bundeslade über die Jahrhunderte hinweg immer wieder auftauchte, geprägt von Geheimhaltung, bewachter Isolation und militärischem Interesse.

Seine Forschung konzentriert sich darauf, wie Institutionen mit der Bundeslade umgingen, nicht darauf, was der Öffentlichkeit darüber erzählt wurde.

Bereits 1981 hatte die Interpretation, die die Welt zerstören sollte, die Populärkultur erreicht, ohne dass eine formale Erklärung nötig gewesen wäre. Im Film „Jäger des verlorenen Schatzes“ wird sie als Objekt von katastrophalem Zerstörungspotenzial dargestellt, das beim Öffnen massenhaft tötet.

Keine Kultur beschreibt ihre Absicht, aber jede Kultur beschreibt Beschränkungen: Repliken ersetzen das Original im öffentlichen Raum, und der Besitz ist auf eine Person für deren Lebenszeit beschränkt. Die Bewegungsgesetze sind detailliert, aber der Grund für diese Gesetze wird nie erklärt.

Wir könnten jede erhaltene Quelle lesen und würden dennoch nie erfahren, wo seine Macht endet oder welche Autorität ein Objekt erschaffen hat, dessen Schadenspotenzial grenzenlos ist.

Selbst in den Erzählungen behauptet niemand, seine Grenzen zu kennen. Die einzige gemeinsame Erinnerung ist, dass es gefährlich genug war, um Träger zu töten, Bevölkerungen durch seine Nähe zu vernichten, Kriege ohne Widerstand zu entscheiden und in verschiedenen Religionen dauerhaft aus dem öffentlichen Zugang verbannt zu werden.

Wenn ein Objekt existierte, das die Welt zerstören, eine Apokalypse auslösen oder Zivilisationen mit einer einzigen Freisetzung auslöschen konnte, würde dies sicherlich erklären, warum keine Tradition eine Definition seiner vollen Kraft bewahrt.

Das Schweigen lässt nicht nur Fragen unbeantwortet, es deutet sogar darauf hin, dass die wichtigste Antwort nie gegeben werden sollte!

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

