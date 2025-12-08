Das USS Stein Monster: 1978 griff ein riesiges Wesen eine Fregatte der Marine an und zerriss Teile ihres Rumpfes (Video)

Was auch immer es war, es hinterließ einige gewaltige Zähne.

1978 hatte die Fregatte USS Stein der US-Marine plötzlich einen Notfall, der eine sofortige Umleitung zu ihrem Heimathafen erforderlich machte – das Radarsystem zur Identifizierung von U-Boot-Bedrohungen fiel plötzlich aus (USA).

Die Stein steuerte Land an und erreichte ein Trockendock, damit die Ingenieure den Fehler untersuchen konnten, der wahrscheinlich irgendwo in der Nähe der massiven 27.215 Kilogramm schweren Kuppel lag, die am Bug des Schiffsrumpfs angebracht war.

Bei der Inspektion der Sonarkuppel machten die Ingenieure jedoch eine unerwartete Entdeckung. Die Gummibeschichtung mit der Aufschrift „NOFOUL“ war stark beschädigt; große Risse bedeckten laut einer damaligen Marinezeitschrift etwa acht Prozent der Oberfläche .

Einige Risse waren bis zu 1,20 Meter lang – die Beschichtung war also von etwas mit enormer Kraft beschädigt worden. Tatsächlich waren am Grund der meisten Kratzer riesige Zähne zu sehen, und Augenzeugen bemerkten, es sähe aus, als hätte eine ganze Horde Alligatoren das wichtige technische Bauteil angegriffen.

Um das Phänomen des „Stein-Monsters“ zu verstehen, wurde der Marinebiologe F. G. Wood hinzugezogen, um die NOFOUL-Beschichtung zu untersuchen. Er stellte fest, dass die Zähne oder Krallen, die auf der Kuppel gefunden wurden, wahrscheinlich die Ursache für die großen Risse waren, da sie exakt der Breite der Risse entsprachen.

Er schloss aufgrund der Zahnstruktur auf einen riesigen Kalmar, schloss aber nicht aus, dass es sich auch um ein noch unbekanntes Exemplar handeln könnte. Das Problem ist nur, dass ein Riesenkalmar mit solchen Zähnen laut übereinstimmenden Berichten etwa 45 Meter lang sein müsste – also ungefähr halb so lang wie die Freiheitsstatue.

War es also Cthulhu , der Kraken oder ein mythischer Tiefseetintenfisch? Nein, aber es war vermutlich ein Tier von beeindruckender Größe. Die in der Panzerung eingebetteten Scheren scheinen zu einem Koloss-Tintenfisch zu gehören, der sich von seinem Verwandten, dem Riesentintenfisch, durch seine Körpermasse und die großen Haken an seinen Tentakeln unterscheidet. Mit diesen Haken kann er Beute packen und sie sogar zerreißen – ein Tier, von dem man lieber keine Umarmung möchte.

Es wurde dokumentiert, dass sich solche Tintenfische an Schiffe an der Meeresoberfläche heften, wenn sie sich dem Ende ihres Lebens nähern, wie in diesem Video eines Paddleboarders zu sehen ist , in dem ein Riesenkalmar seine Tentakel um sein Board wickelt.

Es könnte sein, dass der vermeintliche Tintenfisch im Sterben lag und an die Oberfläche kam, um sich für eine letzte Fahrt an der Stein festzuhalten .

Alternativ wurden an Pottwalen, ihrem einzigen bekannten Fressfeind, Spuren gefunden, die einem Angriff eines Koloss-Tintenfischs ähneln, was darauf hindeutet, dass es zwischen den beiden Arten relativ regelmäßig zu aggressiven Begegnungen kommt. Möglicherweise sah die große Kuppel der Stein wie ein Wal aus, und der Tintenfisch griff an.

Was auch immer es war, das Stein-Monster wäre wohl eines der größten jemals entdeckten Exemplare gewesen, hätte man es gefunden. Vielleicht erkannte der Tintenfisch aber auch, dass er noch nicht bereit war, ein Kriegsschiff anzugreifen, und zog sich in die Tiefen zurück, um sich weiter an den Leichen von Seeleuten zu laben, die in den Tod gerissen wurden – oder was auch immer Kraken sonst noch so treiben.

Video: