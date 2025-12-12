Manche glauben, dass die neueste Folge von South Park eine „versteckte Botschaft“ an die US-Regierung enthält

Es war eine weitere besonders düstere Episode.

Die Macher von South Park haben sich in der Vergangenheit sicherlich nicht gescheut, ihre Gedanken zur aktuellen US-Regierung zu äußern.

In der neuesten Staffel der langjährigen Comedy-Show wurde Donald Trump oft zum Gespött gemacht, wobei der US -Präsident bei einer weniger erfolgreichen sexuellen Begegnung mit Satan dargestellt wurde.

Darin versuchte er, Satan zu verführen, scheiterte aber , woraufhin der riesige rote Kerl darauf hinwies, dass der Penis des Präsidenten „so klein sei, dass er ihn gar nicht sehen könne“.

Trump sagt dann: „Na los, Satan, du weißt, dass du dem nicht widerstehen kannst!“, bevor er aufsteht und seine Genitalien zeigt – die, ganz im Stil von South Park , nicht verpixelt sind.

Wenig überraschend reagierte das Weiße Haus bei der Erstausstrahlung der Folge alles andere als erfreut und veröffentlichte eine Stellungnahme, in der es die Macher der Sendung kritisierte.

Es hieß: „Diese Sendung ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit einfallslosen Ideen in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, nur noch an einem seidenen Faden“, sagte Taylor Rogers, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.

„Die Heuchelei der Linken kennt wirklich keine Grenzen – jahrelang haben sie South Park wegen angeblich anstößiger Inhalte angegriffen, aber plötzlich loben sie die Serie.“

„Genau wie die Macher von South Park hat die Linke keine authentischen oder originellen Inhalte, weshalb ihre Popularität immer weiter auf Rekordtiefstände sinkt.“

Allerdings gab es nicht nur schlechte Nachrichten für den 79-jährigen Präsidenten, denn in einer späteren Episode, die im Mittelpunkt des Finales stand, das am 10. Dezember veröffentlicht wurde, schwängerte er den Teufel.

Darin tun sich Vance und Trump zusammen, um zu versuchen, das ungeborene Kind des Präsidenten zu töten, während Satan verzweifelt nach einem Weg sucht, den Antichristen am Leben und bei Verstand zu erhalten.

Als die beiden Weltführer nach South Park zurückkehrten, kam es zu einem gewaltigen Showdown, bei dem auch Jesus als „rein christlicher“ MAGA-Unterstützer auftauchte, um Trump zu helfen.

Doch am Ende, als Satans Fruchtblase platzt und die Gruppe ins Krankenhaus fährt, stellt sich heraus, dass das Kind im Mutterleib gestorben ist, und zwar unter einem Todesfall, der dem von Jeffrey Epstein verdächtig ähnlich sieht, da die Serie andeutet, dass sich der Fötus erhängt hat, aber eine Minute Ultraschallaufnahmen fehlt .

Gegen Ende der Folge erklärt Jesus: „Klagt mich ruhig an, ich werde keine Angst mehr haben“, was sowohl eine Anspielung auf „Kevin – Allein zu Haus “ als auch eine Botschaft an die US-Regierung sein könnte, dass die Serie keine Pläne hat, ihre Kritik an Trump und seiner Regierung einzustellen.

Nachdem Paramount den Machern Matt Stone und Trey Parker ein gigantisches Budget für die Produktion der Staffel zur Verfügung gestellt hatte, ließen sie wirklich nichts unversucht, um die Verantwortlichen in den USA zu kritisieren.

Zu den Höhepunkten zählten unter anderem Kritiken an JD Vance, ICE und sogar Charlie Kirk, obwohl die betreffende Folge nach dessen Ermordung entfernt wurde.