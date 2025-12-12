Sonchis von Sais – ein altägyptischer Priester, der Atlantis der Welt vorstellte

Immer wenn wir an Atlantis denken – die sagenumwobene versunkene Stadt/der Kontinent –, denken wir an Platon, den Mann, der ihre Existenz in seinem Werk Kritias und Timaios beschrieb.

Aber haben wir uns jemals gefragt, woher die ursprüngliche Geschichte von Atlantis stammt?

Platon hat Atlantis nicht erfunden, wie viele glauben, aber die Geschichte der Existenz dieser „mythischen“ Stadt/dieses Kontinents lässt sich historisch zurückverfolgen.

Um mehr über Atlantis zu erfahren, müssen wir uns näher mit Solon befassen, einem hoch angesehenen und bekannten griechischen Gelehrten, der zwischen 638 v. Chr. und 558 v. Chr. lebte.

Solon war ein berühmter Gesetzgeber Athens und bekannt für seine Gedichte und Schriften.

Wie Platon erklärt, reist Solon ins alte Ägypten, um mehr über die Geschichte des Landes zu erfahren und nach potenziellen Handelsposten zwischen Griechenland und Ägypten zu suchen.

Man nimmt an, dass Solon in einer alten Erzählung über den mythischen Stadtkontinent Atlantis schrieb – ein schwer fassbares Reich, das seit mehr als zweitausend Jahren das Interesse und die Fantasie von Historikern, Archäologen, Abenteurern, Philosophen und anderen in seinen Bann gezogen hat.

Wer hat also als Erster über Atlantis geschrieben?

Soweit wir es verstehen können, handelte es sich um einen ägyptischen Priester von sehr hohem Alter namens Sonchis, Sonchis von Sais – wobei Sais eine altägyptische Stadt im westlichen Nildelta am kanopischen Arm des Nils war.

Nach seinen Reisen nach Ägypten begegnete Solon Sonchis, der ihm von einer großen, vor 9000 Jahren untergegangenen Zivilisation erzählte. Sonchis berichtete Solon unter anderem von einer Reihe antiker Reiche, die einst auf der Erde existierten, von Naturkatastrophen, die zu ihrem Untergang führten, und von großen Kriegen, die die Zivilisationen in der Vergangenheit heimgesucht hatten.

Während seines Aufenthalts in der Stadt Sais erfuhr Solon von Sonchis viel Wissenswertes über Atlantis. Sonchis beschrieb die unglaubliche Größe und den Reichtum des atlantischen Reiches so gut er konnte.

Sonchis erklärte, dass die Hauptstadt von Atlantis aufwendig gestaltet war und große Tempel und Paläste beherbergte, die von exotischen Gärten aus Silber, Gold und Elfenbein geschmückt waren. Weiterhin beschrieb Sonchis die Hauptstadt des atlantischen Reiches als von massiven Mauern umgeben, die wiederum von kreisförmigen Inseln geschützt wurden, welche die innere Zitadelle der Metropole bewahrten.

Aber warten wir einen Moment und schauen wir uns an, was Platon über Sais, Atlantis und den Priester zu sagen hatte, der angeblich die Welt mit Atlantis bekannt machte.

Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass die Existenz von Sonchis von Sais unter Experten umstritten ist; sie sind sich nicht einig, ob er tatsächlich existiert hat oder nicht.

In seinem um 360 v. Chr. verfassten Dialog Timaios und Kritias beschreibt Platon – aus der Perspektive des Kritias – , wie Solon nach Sais reiste und dort Priester der Göttin Neith traf. Ein uralter Priester berichtete Solon von einem Reich, das 9000 Jahre vor seiner Zeit existiert hatte und sich im Krieg mit Athen befand. Dieses Reich, das als „Atlantis“ bekannt wurde, ging schließlich durch eine große Katastrophe unter.

Platon erwähnt den Namen der Priester nicht, die Solon von Atlantis erzählten, aber Plutarch (46–120 n. Chr.) identifizierte in seiner Solon-Biografie den Priester als Sonchis:

Nahe der Mündung des Nils, an den schönen Ufern des Kanopus, verbrachte er einige Zeit im Studium bei Psenophis von Heliopolis und Sonchis von Sait, dem gelehrtesten aller Priester; von dem er, wie Platon sagt, die Geschichte des Atlantiks erfuhr, verfasste er ein Gedicht und beabsichtigte, sie den Griechen bekannt zu machen.

Das bedeutet also, dass die Geschichte von Atlantis kurz wie folgt zusammengefasst werden kann:

Ein Reich existierte 9000 Jahre vor der Zeit Solons und des ägyptischen Priesters Sonchis.

Atlantis wird schließlich durch eine Katastrophe zerstört, und fast alle Aufzeichnungen über seine Existenz gehen verloren.

Die einzigen erhaltenen Aufzeichnungen stammen von Priestern des alten Ägypten.

Schließlich reist Solon nach Sais, wo er einen alten Priester trifft, der etwas über Atlantis wusste.

Karte von Atlantis von Athanasius Kircher, die die Stadt mitten im Atlantischen Ozean verortet. Aus „Mundus Subterraneus“ von 1669, erschienen in Amsterdam. Die Karte ist so ausgerichtet, dass Süden oben ist.

Dieser Priester, der später als Sonchis von Sais identifiziert wird, erklärt Solon, dass Atlantis ein extrem mächtiges Reich war, das 9000 Jahre vor ihnen existierte und schließlich zerstört wurde.

Solon kehrt nach Griechenland zurück, wo er die Existenz von Atlantis erwähnt.

Später, in den um 360 v. Chr. verfassten Werken Timaios und Kritias, berichtet Solon von einer Reise nach Ägypten und davon, dass er von einem alten Priester von der Existenz von Atlantis erfahren habe.

Platon schreibt, dass Atlantis in Timaios lag :

„Denn in unseren Aufzeichnungen wird berichtet, wie euer Staat einst den Vormarsch eines mächtigen Heeres aufhielt, das von einem fernen Punkt im Atlantischen Ozean aus unverschämt vorrückte, um ganz Europa und obendrein Asien anzugreifen. Denn der Ozean war damals schiffbar; denn vor der Mündung, die ihr Griechen, wie ihr sagt, ‚die Säulen des Herakles‘ nennt, lag eine Insel, die größer war als Libyen und Asien zusammen; und es war den Reisenden jener Zeit möglich, von ihr zu den anderen Inseln und von den Inseln zum gesamten Kontinent gegenüber zu gelangen, der diesen wahren Ozean umschließt.

Denn alles, was wir hier haben, innerhalb der Mündung, von der wir sprechen, ist offensichtlich ein Hafen mit einer schmalen Einfahrt; aber das dort ist ein wirklicher Ozean, und das Land, das ihn umgibt, kann mit Recht im wahrsten Sinne des Wortes als Kontinent bezeichnet werden. Nun existierte auf dieser Insel Atlantis ein Bund von Königen von großer und wunderbarer Macht, der über ganz Europa herrschte.“ Insel und über viele andere Inseln auch und Teile des Kontinents…“ – Timaios 24e–25a , Übersetzung von RG Bury.