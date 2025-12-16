Seltsames leuchtendes Objekt über kolumbianischer Stadt gefilmt (Video)

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá rätseln viele Menschen über das wiederholte Auftauchen eines seltsam aussehenden UFOs am ​​Nachthimmel.

Laut einem Bericht lokaler Medien begannen die bemerkenswerten Sichtungen Anfang der Woche, als einige Anwohner die ungewöhnliche Leuchterscheinung bemerkten. Seitdem haben mehrere Zeugen das Phänomen beobachtet, und in den sozialen Medien Kolumbiens kursieren zahlreiche Aufnahmen des merkwürdigen UFOs, das die Stadt in seinen Bann gezogen hat.

In einem besonders eindrucksvollen Video (siehe oben) ist das seltsame Objekt als eine Anordnung von etwa fünf beleuchteten, vertikalen Linien mit einem leuchtenden Ring um die rätselhafte Ansammlung zu erkennen.

Wie man sich vorstellen kann, hat diese Entwicklung bei den Einwohnern Bogotás zu erheblichen Spekulationen geführt. Während einige vermuten, dass das bizarre UFO außerirdischen Ursprungs ist, halten skeptischere Beobachter es für möglich, dass es sich um eine Drohne oder eine aufwendige Marketingkampagne handelt, die gezielt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich ziehen soll.

Was halten Sie von diesem merkwürdigen Fall aus Kolumbien?

Video: