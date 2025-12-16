Medienbericht: Geist in Auto vor argentinischem Krankenhaus gesichtet? (Video)

Ein unheimliches Video aus Argentinien zeigt, wie ein Arbeiter scheinbar einen Geist in einem Auto entdeckt und das Fahrzeug untersucht – nur um festzustellen, dass niemand darin sitzt. Laut einem Bericht lokaler Medien wurde die schaurige Szene in einer medizinischen Einrichtung in Mendoza gefilmt und von dem Zeugen Javier Molina online geteilt.

In dem oben gezeigten Video erklärt der verdutzte Arbeiter, dass er und seine Kollegen zunächst ein Klopfen an der Eingangstür hörten, aber niemanden dahinter vorfanden.

Als sie in Richtung des mysteriösen Geräusches blickten, bemerkten sie das gespenstische Gesicht einer Person auf dem Beifahrersitz eines vor dem Gebäude geparkten Autos.

Besonders beunruhigend für Molina und die anderen Mitarbeiter war, dass sich das seltsame Gesicht im Fahrzeug zu bewegen schien. Entschlossen, der merkwürdigen Situation auf den Grund zu gehen, näherte sich der Krankenhausmitarbeiter lobenswerterweise dem Wagen, um den Fremden genauer zu betrachten.

Während er auf das Fahrzeug zuging, bekam Molina Gänsehaut bei dieser spontanen Geisterjagd. Er öffnete die Autotüren, stellte fest, dass niemand zu sehen war, und suchte sogar das Krankenhausgelände ab, um jemanden zu finden, der das unheimliche Gesicht erklären könnte, das sie von drinnen beobachtet hatten.

Seltsamerweise richtet Molina, als er zum Krankenhaus zurückkehrt, seine Kamera wieder auf das Auto, und erneut ist das unheimliche Gesicht zu sehen, bevor es langsam vor den Augen des verstörten Arbeiters verschwindet. Seit der Veröffentlichung im Internet hat sein Video in den sozialen Medien Argentiniens für viel Aufsehen gesorgt.

Während einige vermuten, der Arbeiter habe einen Geist im Fahrzeug entdeckt, argumentieren skeptischere Zuschauer, der „Geist“ sei lediglich eine Spiegelung. Was glauben Sie, was Molina vor dem Krankenhaus gesehen hat?

Video: