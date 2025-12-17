Arktische Luft bringt die große Kälte zu Weihnachten

Zu Heiligabend kommt arktische Luft aus Osten zu uns nach Deutschland. Und das kann auch Auswirkungen über Weihnachten hinaus haben.

(Titelbild: An der Ostsee ist Schneefall am 25. Dezember zu sehen. Ebenso im Süden und Osten des Landes)

Es ist noch nicht sicher, ob es für einen heftigen Wintereinbruch mit Werten von bis zu -15 Grad reicht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das Wetter wieder winterlicher wird in Deutschland.

Ist der Polarwirbel verantwortlich für die große Kälte?

Der Polarwirbel wird im Dezember massiv gestört. Bereits die Sturmserie auf dem Atlantik und das milde Wetter bei uns waren im wesentlichen auf den Polarwirbel zurückzuführen. Und jetzt kommt es zu einer erneuten Polarwirbel-Störung – nur diesmal vom Atlantik. Bei uns kann sich dadurch Hochdruck ausbreiten und der Polarwirbel kann die Kaltluft nicht mehr halten. Dadurch fließt die Kaltluft bis nach Mitteleuropa.

Wie kalt wird es in Deutschland?

In den Nächten wird es zwischen -5 und -15 Grad kalt. Besonders im Süden und Osten sind die tiefsten Werte an Weihnachten zu erwarten. Im Extremfall bekommen wir dann sogar ein paar Eistage in Deutschland. Tagsüber könnten die Höchstwerte dann bei gerade einmal -5 Grad liegen.

Gibt es auch Schnee zu Weihnachten?

Ein Wettermodell, das GFS, zeigt jetzt doch plötzlich Schneefall zu Weihnachten. Besonders am 25. Dezember kann es leicht schneien von Thüringen und Sachsen bis an den Alpenrand.

In welchen Regionen ist die Chance auf Schnee am höchsten?

Schleswig-Holstein ist auch ein echter Kandidat in diesem Jahr für Schnee. Bei Ostwind kommen die Schneeschauer vom Meer. Oft kommt der Schnee aber nur streifenweise, weil Schneeschauer ein lokales Phänomen sind.

Und dann gibt es noch den leichten Schneefall im Osten und Südosten an Weihnachten. Das ist noch nicht gesetzt, aber durchaus plausibel. Vielleicht reicht es von Erfurt und Dresden bis nach Garmisch-Partenkirchen und Passau für ein paar Zentimeter Schnee.

Kann es wieder glatt werden auf den Straßen?

Es ist zwar trocken und Kaltluft hat auch relativ wenig Feuchtigkeit, aber noch haben wir viel Nebel. Es kann also kurz vor Weihnachten zu Reifglätte kommen. Das ist nicht die schlimmste Form der Glätte, kann aber auch gefährlich werden.