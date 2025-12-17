Ist 3I/ATLAS ein freundlicher Besucher oder ein „Serienmörder“, der uns vergiften will?

Wohlwollender Eindringling oder interstellare Giftpille?

Da 3I/ATLAS in zwei Wochen an der Erde vorbeifliegen soll, diskutiert Harvard-Professor Avi Loeb darüber, ob unser interstellarer Besucher Freund oder Feind ist – eine Antwort, die möglicherweise in seiner chemischen Zusammensetzung liegt.

„Es gibt viel mehr Methanol als Cyanwasserstoff“, sagte der Astrophysiker gegenüber der „Washington Post“. „Prinzipiell ist Methanol ein wichtiger Faktor für die Entstehung des Lebens.“

Er fügte hinzu: „Andererseits ist Cyanwasserstoff in hohen Konzentrationen ein Gift.“

Dies geschieht, nachdem kürzlich veröffentlichte Bilder der Raumsonde Juice der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) aus dem letzten Monat gezeigt haben, dass der Komet zwei Schweife aufweist und nach seiner größten Annäherung an die Sonne eine große Menge Gase sublimiert, berichtete IFL Science .

In einem neuen Beitrag , der auf Medium veröffentlicht wurde , erörterte der Astrophysiker, was die chemische Zusammensetzung der besagten Gaswolke und anderer Teile des Kometen über dessen Natur aussagen könnte.

Laut Loeb bezog sich Loeb auf Beobachtungen des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), eines Radioteleskops in Chile, das im Herbst Mengen an Methanol und Cyanwasserstoff im Himmelskörper nachgewiesen hatte.

Der Forscher erklärte gegenüber der Zeitung „The Post“, dies sei deshalb von Bedeutung, weil Methanol „ein Baustein für Aminosäuren und Zucker ist, die in der organischen Chemie des Lebens verwendet werden“.

„Junge Sterne enthalten viel Methanol, und das wurde in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten beobachtet“, erklärte Loeb.

In seinem Blog merkte er an, dass das MERLIN-Radioteleskopnetzwerk am Jodrell-Bank-Observatorium im Jahr 2006 eine Methanolwolke in der Nähe eines neu entstandenen Sterns entdeckt hatte. Im Jahr 2016 wies ALMA die chemische Substanz in einer „planetenbildenden Scheibe“ nach, die den jungen Stern TW Hydrae umgibt.

Andererseits wies ATLAS auch hohe Konzentrationen an Schwefelwasserstoff auf, der im Ersten Weltkrieg von Frankreich, den Vereinigten Staaten und Italien als giftige chemische Waffe eingesetzt wurde.

Loeb witzelte, dass es bei einem Blind Date mit einem interstellaren Besucher ratsam sei, den Datepartner zu beobachten und zu entscheiden, ob dieser das Leben auf der Erde hervorgebracht haben könnte oder ob es sich um einen Serienmörder handle, der Gift verbreite – wie etwa eine intergalaktische Zyankalitablette.

Zum Glück vermutete er, dass ATLAS wahrscheinlich „freundlich“ sei, angesichts des ungewöhnlich hohen Verhältnisses von Methanol- zu Cyanwasserstoffproduktion, das zu den höchsten Werten gehörte, die jemals bei einem Kometen beobachtet wurden.

Loeb glaubte, dass der kosmische Schneeball sogar Leben in anderen Galaxien hervorgebracht haben könnte.

„Wenn das Sonnensystem die Bausteine ​​nicht hatte, hätte es sie durch die Besuche von Objekten wie 3I/Atlas im frühen Sonnensystem erhalten können“, sagte er gegenüber der Post.

Tatsächlich spekulierte Loeb zuvor, dass die Erde während ihrer 4,6 Milliarden Jahre währenden Existenz von mehreren „interstellaren Gärtnern“ fortgeschrittener Zivilisationen bestäubt worden sei – etwas, das wir nicht bemerkt hätten, da die Menschheit den Himmel erst seit etwa einem Jahrzehnt nach solchen Objekten absucht.

Der Wissenschaftler, der schon lange über den künstlichen Ursprung von ATLAS spekuliert, behauptet natürlich, dass diese Funde nicht ausschließen, dass es außerirdischen Ursprungs sein könnte.

Er sagte der Post, dass die chemische Zusammensetzung auf eine mögliche Brennstoffquelle hindeutet, und erklärte: „Man kann sich viele Wege vorstellen, wie verbrauchter Brennstoff am Ende Methanol produziert oder auf diese Weise.“

Dies deckte sich mit Loebs Beobachtungen im letzten Monat bezüglich der „komplexen Jetstruktur“ von ATLAS, bei der er spekulierte, dass dies ein Hinweis auf Raketentriebwerke an einem Raumschiff sein könnte.

Loeb hofft, dass die chemische Zusammensetzung von ATLAS durch die Veröffentlichung neuer Daten von Teleskopen, einschließlich eines vollständigen Datensatzes von Juice, der im Februar 2026 veröffentlicht werden soll, klarer werden wird.

Unterdessen soll das James-Webb-Weltraumteleskop diesen Monat einen Kometen fotografieren, möglicherweise kurz bevor dieser am 19. Dezember seine größte Annäherung an die Erde erreicht.