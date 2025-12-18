Das erwartet die Sternzeichen an Weihnachten

Während Merkur in harmonischen Aspekten zu Jupiter steht und Venus ihre liebevollen Energien verstärkt, stehen einigen Sternzeichen außergewöhnlich schöne Festtage bevor.

Der Dezember 2025 ist astrologisch gesehen ein außergewöhnlicher Monat – für jedes Sternzeichen hält er Glückstage bereit. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025 verstärkt diese kosmischen Geschenke zusätzlich. Drei Sternzeichen erleben das besonders intensiv.

Der Krebs (22. Juni – 22. Juli) erlebt die wohl emotionalste und herzlichste Weihnachtszeit des Jahres. Die harmonischen Mondaspekte sorgen dafür, dass Krebse ihre Liebsten noch enger um sich scharen.

Familiäre Versöhnungen und tiefe Gespräche prägen diese besonderen Tage. Krebse spüren eine warme Geborgenheit, die weit über die Feiertage hinausstrahlt.

Dem Stier (20. April – 20. Mai) beschert Venus eine Zeit voller sinnlicher Freuden. Köstliche Festmahlzeiten, gemütliche Abende am Kamin und hochwertige Geschenke machen diese Weihnachtszeit unvergesslich.

Stiere genießen jeden Moment der festlichen Atmosphäre und finden in der Ruhe der Feiertage neue Kraft für das kommende Jahr.

Die Fische (20. Februar – 20. März) erleben eine besonders spirituelle und inspirierende Festzeit. Neptuns Einfluss verstärkt ihre Intuition und lässt sie die wahre Bedeutung der Weihnachtszeit tief erfassen. Fische finden in stillen Momenten der Besinnung und in kreativen Aktivitäten ihre größte Erfüllung.

Auch andere Sternzeichen dürfen sich freuen: Der Widder (21. März – 19. April) erlebt spontane Weihnachtsabenteuer, während die Zwillinge (21. Mai – 20. Juni) lebhafte Familienfeste genießen.

Der Löwe (23. Juli – 22. August) steht im Mittelpunkt festlicher Zusammenkünfte, und die Jungfrau (23. August – 22. September) findet Freude in perfekt organisierten Feierlichkeiten.

Die Waage (23. September – 22. Oktober) schafft harmonische Festtagsatmosphäre, der Skorpion (23. Oktober – 21. November) erlebt intensive emotionale Verbindungen.

Der Schütze (22. November – 21. Dezember) plant bereits neue Abenteuer für das neue Jahr, während der Steinbock (22. Dezember – 19. Januar) traditionelle Weihnachtsbräuche zelebriert. Der Wassermann (20. Januar – 19. Februar) überrascht mit originellen Geschenkideen.

Die Feiertage 2025 versprechen für alle Sternzeichen besondere Momente der Freude und Besinnung. Wenn der Winterhimmel seine Geheimnisse flüstert und Sterne wie Diamanten funkeln, offenbart das Universum seine festlichsten Geschenke für die Seele. Der Endspurt zum Jahresende hält schon einiges bereit.