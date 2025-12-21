Das Experiment von Kianush hat bewiesen, dass die Erde rund ist (Video)

Seit vielen Jahren ist Kianush bekannt dafür, an verschiedene Verschwörungstheorien zu glauben, bzw. anerkannte wissenschaftliche Fakten zu „hinterfragen“. Dazu gehören u.a. der Bau der Pyramiden von Gizeh, sowie die Form der Erde, die er für „kartoffelförmig“ oder gar flach hielt.

Tatsächlich war die Krümmung der Erde bereits den antiken Griechen bekannt. Der Mathematiker Eratosthenes berechnete im 3. Jahrhundert v. Chr. einen Erdumfang von knapp 40.000 Kilometern.

Schon vorher war ihnen aufgefallen, dass Schiffsmasten noch am Horizont über dem Meer sichtbar waren, während die Schiffe selbst bereits dahinter verschwanden. Derselbe Effekt ist heutzutage bspw. an Offshore Windparks etc. sichtbar.

Immerhin hat Kianush seine bekannteste Theorie nun tatsächlich in Form eines Experiments getestet. Mithilfe eines Balloons wollte er erstmals selbst einen Blick auf die Erde auf großer Höhe werfen. Dafür baute sein Team eine Styropor-Sonde mit drei Kameras, Datenlogger, GPS-Trackern und Fallschirm.

Rechtliche Genehmigungen wurden nach eigener Aussage eingeholt, Fisheye-Linsen bewusst vermieden, um unverfälschte Bilder zu bekommen.

Der Start auf einem Fluggelände verlief nach einem kurzen Ventil-Schreck stabil und schnell. Das Live-Tracking führte die Crew in Richtung Hannover/Minden, während der Balloon weiter stieg.

Zielhöhe waren rund 40.000 Meter, um eine klare Krümmung festzuhalten, ohne auf Material offizieller Institutionen wie NASA zurückzugreifen.

Erdkrümmung bewiesen

Laut Datenlogger erreichte die Mission 23.752 Meter Höhe. Draußen wurden bis zu -43,2 °C gemessen. Kianush kündigte deshalb an, das Experiment mit weniger Helium im Balloon und nur einer Kamera durchzuführen um das Gewicht zu reduzieren. Dadurch will er ganz sicher gehen, dass die Ergebnisse korrekt sind.

Betrachtet man die Bilder aber ganz genau und reduziert die Helligkeit, hat er mit seinem ersten Experiment bereits die Erdkrümmung bewiesen. Der Twitter-Nutzer Arthur Spooner hat eine waagerechte Linie gezogen und dem die Form der Erde gegenübergestellt.

Dadurch lässt sich die Form der Erde erkennen. Sollte Kianush sein Experiment erneut durchführen und auf 40km aufsteigen und evtl. einen Filter für das Sonnenlicht verwenden, wird sein Ergebnis noch deutlicher zu erkennen sein.

Das Bild mit reduzierter Helligkeit:

Video: