Eine riesige Struktur, die tief unter Bermuda entdeckt wurde, ist einzigartig auf der Erde

Eine dicke Gesteinsschicht von mehr als 12 Meilen könnte erklären, warum Bermuda über dem umgebenden Ozean zu schweben scheint.

Platz da, Bermuda-Dreieck: Unter diesem rätselhaften Archipel verbirgt sich das neueste Geheimnis des Nordatlantiks. Wissenschaftler haben unter der ozeanischen Kruste unter Bermuda eine ungewöhnliche, 20 Kilometer dicke Gesteinsschicht entdeckt. Eine solche Dicke wurde weltweit noch nie in einer vergleichbaren Schicht beobachtet.

„Normalerweise hat man die Unterseite der ozeanischen Kruste und dann würde man erwarten, dass sich darunter der Erdmantel befindet“, sagte der Hauptautor der Studie, William Frazer , ein Seismologe bei Carnegie Science in Washington DC. „Aber auf Bermuda gibt es diese andere Schicht, die unter der Kruste, innerhalb der tektonischen Platte, auf der Bermuda liegt, eingebettet ist.“

Obwohl der Ursprung dieser Schicht noch nicht vollständig geklärt ist, könnte sie ein anhaltendes Rätsel um Bermuda lösen, erklärte Frazer gegenüber Live Science. Die Insel liegt auf einer ozeanischen Erhebung, wo die ozeanische Kruste höher liegt als die umliegende. Es gibt jedoch keine Hinweise auf anhaltende vulkanische Aktivität, die diese Erhebung verursacht – der letzte bekannte Vulkanausbruch der Insel ereignete sich vor 31 Millionen Jahren.

Die Entdeckung der neuen riesigen „Struktur“ lässt vermuten, dass bei dem letzten Ausbruch Mantelgestein in die Erdkruste geschleudert wurde, wo es erstarrte und so etwas wie ein Floß bildete, das den Meeresboden um etwa 500 Meter (1.640 Fuß) anhebt.

Bermuda ist seit Langem für seine Geheimnisse bekannt, vor allem wegen des Bermuda-Dreiecks, einem Gebiet zwischen dem Archipel, Florida und Puerto Rico, wo angeblich ungewöhnlich viele Schiffe und Flugzeuge verschwunden sind. (Dieser Ruf ist jedoch stark übertrieben .) Das eigentliche Rätsel ist jedoch, warum es diese ozeanische Dünung vor Bermuda gibt.

Man geht davon aus, dass Inselketten wie Hawaii aufgrund von Mantel-Hotspots entstehen. Dabei handelt es sich um Bereiche im Erdmantel, in denen heißes Material aufsteigt und vulkanische Aktivität verursacht. An der Stelle, wo der Hotspot auf die Erdkruste trifft, hebt sich der Meeresboden häufig an. Wenn tektonische Bewegungen die Erdkruste jedoch von diesem Hotspot wegschieben, flacht die ozeanische Dünung in der Regel ab.

Die Dünung vor Bermuda hat trotz 31 Millionen Jahren vulkanischer Inaktivität nicht nachgelassen, sagte Frazer. Es gibt zwar einige Diskussionen darüber, was im Erdmantel unter der Insel vor sich geht, aber an der Oberfläche finden keine Ausbrüche statt.

Frazer und sein Co-Autor Jeffrey Park , Professor für Erd- und Planetenwissenschaften an der Yale University, nutzten Aufzeichnungen einer seismischen Station auf Bermuda von weit entfernten, starken Erdbeben weltweit, um ein Bild der Erde bis in eine Tiefe von etwa 50 Kilometern (31 Meilen) unter Bermuda zu erhalten.

Sie untersuchten Gebiete, in denen sich die seismischen Wellen dieser Beben abrupt veränderten. Dabei wurde eine ungewöhnlich dicke Gesteinsschicht sichtbar, die eine geringere Dichte aufweist als das umliegende Gestein.

Ihre Ergebnisse wurden am 28. November in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht .

„Unter Bermuda gibt es immer noch Material aus der Zeit des aktiven Vulkanismus, das möglicherweise dazu beiträgt, dass dieses Gebiet mit seinem starken Relief im Atlantischen Ozean stabil bleibt“, sagte Sarah Mazza , Geologin am Smith College in Massachusetts, die nicht an den Arbeiten beteiligt war, gegenüber Live Science.

Mazzas eigene Forschung zur vulkanischen Geschichte Bermudas ergab, dass die dortigen Laven einen geringen Siliziumdioxidgehalt aufweisen, was darauf hindeutet, dass sie aus kohlenstoffreichem Gestein stammen.

Ihre Untersuchung von Zinkmolekülvariationen in Proben aus Bermuda, die im September in der Fachzeitschrift „ Geology“ veröffentlicht wurde , zeigte, dass dieser Kohlenstoff aus tiefen Erdschichten stammt. Er wurde wahrscheinlich dort hineingedrängt, als sich der Superkontinent Pangäa vor 900 bis 300 Millionen Jahren bildete, so Mazza.

Dies unterscheide sich von den Verhältnissen auf Hotspot-Inseln im Pazifik oder Indischen Ozean, fügte sie hinzu. Dieser Unterschied könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Atlantik, der sich beim Auseinanderbrechen Pangäas öffnete, im Vergleich zum Pazifik und Indischen Ozean, die an den Rändern Pangäas lagen, ein junger Ozean ist.

„Die Tatsache, dass wir uns in einem Gebiet befinden, das einst das Herzstück des letzten Superkontinents war, ist meiner Meinung nach ein Teil der Geschichte, warum dies einzigartig ist“, sagte sie.

Frazer untersucht nun auch andere Inseln auf der ganzen Welt, um herauszufinden, ob es ähnliche Schichten wie die unter Bermuda gibt oder ob der Archipel tatsächlich einzigartig ist.

„Das Verständnis eines Ortes wie Bermuda, der ein extremer Ort ist, ist wichtig, um Orte zu verstehen, die weniger extrem sind“, sagte Frazer, „und es gibt uns ein Gefühl dafür, was die normaleren Prozesse sind, die auf der Erde ablaufen, und was die extremeren Prozesse sind, die dort stattfinden.“