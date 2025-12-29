Chirurg enthüllt einfachen Heimtest, der eine Herzblockade aufdecken kann (Video)

Ein einfacher Test, den Sie bequem von zu Hause aus durchführen können, könnte Ihnen helfen herauszufinden, ob Sie ein Herzproblem haben, behauptet ein Herzchirurg.

Auch wenn dies die hochmoderne Medizintechnik, die uns heutzutage zur Verfügung steht, nicht ersetzen kann ( sofern man einen Termin bekommt), kann es sich offenbar als nützlich erweisen, wenn man den Zustand seines Herzens im Auge behalten möchte.

Dr. Jeremy London teilte online ein Video, in dem er genau erklärte, wie es geht – und er sagte, diese Information könne „lebensrettend“ sein.

In dem Clip, den er ursprünglich letztes Jahr in den sozialen Medien geteilt hatte , erklärte der US-amerikanische Mediziner, dass man nicht immer einen Bluttest, eine Röntgenaufnahme oder ein Elektrokardiogramm (EKG) benötige, um den Zustand des Herzens zu überprüfen.

Stattdessen können Sie „auf Ihren Körper hören“ und darauf achten, ob Sie bestimmte „Warnsignale“ entdecken, die darauf hindeuten könnten, dass Sie einen Termin bei Ihrem Arzt vereinbaren sollten.

Laut Dr. London sollten Sie auf folgende Symptome achten: Engegefühl in der Brust, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Schmerzen, die bei Anstrengung in den Kiefer oder den Arm ausstrahlen.

Wenn sich diese Beschwerden durch Ruhe bessern, sagt der Herzchirurg, dass dies ein Warnsignal sei.

Er erklärte, dass diese Symptome allesamt Anzeichen dafür seien, dass „möglicherweise erhebliche Verengungen der Herzkranzgefäße vorliegen“.

Laut der British Heart Foundation bemerken viele Menschen, die diese Erkrankung haben, dies erst nach vielen Jahren, da sie oft keine Symptome verspüren.

In der Beschreibung des Zustands heißt es: „Ihre Arterien sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Herz-Kreislauf-Systems. Sie transportieren sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den Organen und Geweben im ganzen Körper.“

„Wenn aber die Wände der Arterien durch etwas wie Bluthochdruck geschädigt werden, kann dies zu Entzündungen führen und die Ansammlung von Fettmaterial verursachen.“

„Ihr Körper versucht, die Entzündung zu beseitigen, wodurch sich eine Schicht aus Fasermaterial über dem Fettmaterial bildet. Mit der Zeit entsteht so eine verhärtete Plaque (auch Atherom genannt), die Ihre Arterie verengt.“

Verengte Arterien sind offensichtlich nicht gut – und ab einem gewissen Punkt kann die Plaquebildung so stark werden, dass die ausreichende Versorgung mit sauerstoffreichem Blut unterbrochen wird.

Dies kann zu Schmerzen oder Unbehagen führen, insbesondere bei sportlicher Betätigung, und unbehandelt kann es sogar fatale Folgen haben.

Und genau hier kommt Dr. Londons Test ins Spiel.

Er erklärte, dass es für die Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein kann, zu wissen, wie man potenzielle Herzprobleme erkennt, bevor er genauer darauf einging, wie man das tun kann.

Wenn Sie also darüber nachgedacht haben, ob Sie einen Arzttermin vereinbaren sollten oder nicht, kann Ihnen sein einfacher Test helfen, zu einer Entscheidung zu gelangen.

„Nehmen wir einmal an, Sie hätten eine Verstopfung in der Arterie an der Vorderseite des Herzens“, sagte Dr. London.

„Bei körperlicher Anstrengung wird der Bereich unterhalb der Verengung nicht ausreichend durchblutet, und es treten diese Symptome auf. In Ruhephasen sinkt die Belastung dieses Herzbereichs, und die Schmerzen verschwinden.“

„Natürlich bedeutet das Fehlen dieser Symptome nicht, dass keine Verstopfungen in den Herzkranzgefäßen vorliegen… aber wenn solche Verstopfungen auftreten, sollten Sie einen qualifizierten Arzt aufsuchen.“

Wenn Sie also nach körperlicher Aktivität eines der oben genannten Symptome verspüren, die erst nach einer Ruhepause wieder verschwinden, sollten Sie einen Termin bei Ihrem Hausarzt vereinbaren.

Und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um Dr. Londons Test auszuprobieren, denn das Aufräumen nach dem Weihnachtschaos zählt sicherlich zu den äußerst energiegeladenen Tätigkeiten.

Der Mediziner fügt zwar einen Haftungsausschluss hinzu, dass er „keine medizinischen Ratschläge erteilt“, dennoch können wir alle davon profitieren, dass er sein Wissen über unser Herz-Kreislauf-System mit uns teilt.

Video: