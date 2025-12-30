Spielbergs „Disclosure Day“ erscheint inmitten steigender Spekulationen über die Offenlegung von UFO-Sichtungen.

Die Spekulationen um eine bevorstehende UFO-Enthüllung nehmen zu, insbesondere jetzt, da Steven Spielbergs kommender UFO-Film „Disclosure Day“ seinen ersten Trailer veröffentlicht hat und der Zeitpunkt für Aufsehen sorgt. Der Film, der am 12. Juni 2026 in die Kinos kommen soll, erkundet eine Welt am Rande der offiziellen Offenbarung außerirdischen Lebens.

Der Teaser begleitet eine Meteorologin (Emily Blunt) und einen UFO-Whistleblower (Josh O’Connor), die darauf bestehen, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf die Wahrheit hat. Die zentrale Frage des Films ist erschreckend: Hätten Sie Angst, wenn sich herausstellen würde, dass wir nicht allein sind?

Die Idee eines realen „Tags der Offenbarung“ kursiert seit Jahrzehnten in UFO-Forschungskreisen und bezeichnet den Moment, in dem Regierungen die Existenz außermenschlicher Intelligenz endgültig bestätigen. Obwohl bisher kein Datum festgelegt wurde, nehmen die Spekulationen nun rasant zu.

Auf Polymarket, einem großen Prognosemarkt, sind die Wetten auf die Frage „Wird Trump 2025 UFO-Akten freigeben?“ auf über 7 Millionen Dollar gestiegen, wobei die Quote von nur 6 % Anfang Dezember auf erstaunliche 98 % Mitte des Monats sprunghaft angestiegen ist. Der UFO-Filmemacher Mark Christopher Lee vermutet, dass dieser plötzliche Anstieg auf Insiderwissen aus dem Umfeld des Weißen Hauses hindeuten könnte.

Dieser Anstieg des Interesses folgt auf die Veröffentlichung von „The Age of Disclosure“ einem Dokumentarfilm, der die Debatte über die Geheimhaltung der Regierung in Bezug auf UFOs neu entfachte.

Da Hollywood-Erzählungen, dokumentarische Erkenntnisse und politische Spekulationen zusammenlaufen, sehen einige Beobachter darin eine „prädiktive Programmierung“, einen konzertierten Versuch der Medien, die Öffentlichkeit subtil auf einen historischen Enthüllungsmoment vorzubereiten.

