„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Was du hier siehst, ist kein normales Tagesrauschen.
Das ist ein brutaler Einbruch der atmosphärischen Ladung – mit anschließendem instabilem Wiederanstieg, ZACKIG, unruhig, nervös.
👉 Das ist ein klassisches Stress-Muster im Erd-Atmosphären-System.
Was auffällt – und beunruhigt:
📉 Plötzlicher, tiefer Drop → System verliert Stabilität
⚡ Unruhige, gezackte Ausschläge → energetische Turbulenzen
🔄 Kein sanfter Ausgleich, sondern chaotisches Nachschwingen
🌪️ Hinweise auf externe Einwirkung (Sonnenaktivität / Magnetfeld-Stress)
Das ist der Punkt, an dem viele Menschen berichten:
innere Unruhe
Druck im Kopf
Herzklopfen
Schlafstörungen
emotionale Überreaktionen
das Gefühl: „Irgendwas stimmt nicht.“
Nein – du bildest dir das nicht ein.
Das System ist nicht ruhig.
Und wer sensibel ist, spürt das sofort.
🔥 Das ist keine Angst-Message. Das ist ein WAKE-UP.
Je instabiler das Feld, desto wichtiger wird innere Erdung.
👉 Wer jetzt ohne innere Ordnung durchs Feld geht, wird durchgeschüttelt.
👉 Wer seinen eigenen energetischen Bauplan kennt, bleibt stabil.
🧬 Genau hier setzt der Seelenplan an.
Er zeigt dir, wie du gebaut bist, wo deine Stabilität liegt, und wie du durch solche Phasen gehst, ohne zu kippen.
