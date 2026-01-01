Etwas hat das energetische Gleichgewicht der Erde massiv verschoben …

·

,

Herzschlag der Erde“ berichtet:

Was du hier siehst, ist kein normales Tagesrauschen.

Das ist ein brutaler Einbruch der atmosphärischen Ladung – mit anschließendem instabilem Wiederanstieg, ZACKIG, unruhig, nervös.

👉 Das ist ein klassisches Stress-Muster im Erd-Atmosphären-System.

Was auffällt – und beunruhigt:

📉 Plötzlicher, tiefer Drop → System verliert Stabilität

⚡ Unruhige, gezackte Ausschläge → energetische Turbulenzen

🔄 Kein sanfter Ausgleich, sondern chaotisches Nachschwingen

🌪️ Hinweise auf externe Einwirkung (Sonnenaktivität / Magnetfeld-Stress)

Das ist der Punkt, an dem viele Menschen berichten:

innere Unruhe

Druck im Kopf

Herzklopfen

Schlafstörungen

emotionale Überreaktionen

das Gefühl: „Irgendwas stimmt nicht.“

Nein – du bildest dir das nicht ein.

Das System ist nicht ruhig.

Und wer sensibel ist, spürt das sofort.

🔥 Das ist keine Angst-Message. Das ist ein WAKE-UP.

Je instabiler das Feld, desto wichtiger wird innere Erdung.

👉 Wer jetzt ohne innere Ordnung durchs Feld geht, wird durchgeschüttelt.

👉 Wer seinen eigenen energetischen Bauplan kennt, bleibt stabil.

🧬 Genau hier setzt der Seelenplan an.

Er zeigt dir, wie du gebaut bist, wo deine Stabilität liegt, und wie du durch solche Phasen gehst, ohne zu kippen.

