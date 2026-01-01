Medienbericht: Seltsames Geräusch in Cincinnati befeuert paranormale Theorien (Video)

Ein unheimliches, oszillierendes Geräusch plagt seit Wochen mehrere Viertel in Cincinnati. Der beunruhigende Ton, von manchen als sirenenartiges Heulen beschrieben, beeinträchtigt die Lebensqualität vieler ratloser Anwohner erheblich.

„Es stresst mich total, weil ich nicht weiß, was es ist. Es ist irgendwie beängstigend“, sagte eine junge Nachbarin gegenüber Local 12 News.

Im Internet kursieren zahlreiche paranormale Theorien: Könnte das seltsame Geräusch das klagende Geschrei von Bigfoot sein, ein Geist aus Queensgate oder gar ein Kraken, der sich im Ohio River versteckt?

Eine anonyme Quelle liefert eine profanere Erklärung: Es handele sich um eine alte Lokomotive eines nahegelegenen Rangierbahnhofs.

Ein Sprecher der Bahngesellschaft konnte die Geräuschquelle jedoch nicht bestätigen, sodass die Anwohner rätseln, ob es sich lediglich um ein mechanisches Geräusch handelt oder ob etwas weitaus Seltsameres nachts widerhallt.

