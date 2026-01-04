Es gibt ein Zeichen in Ihrem Auge, das bedeuten könnte, dass Sie später im Leben an Demenz erkranken werden

Chinesische Wissenschaftler haben eine Studie aus dem Jahr 2025 veröffentlicht, die eine interessante Theorie über die Augen enthält.

Wissenschaftler haben festgestellt, dass es in Ihrem Auge etwas gibt, das bestimmen kann, ob Sie im Alter an Demenz erkranken oder nicht

Demenz ist eine grausame, fortschreitende kognitive Störung , bei der die Patienten ihr Gedächtnis, grundlegende Körperfunktionen und ihre Persönlichkeit verlieren.

Laut Angaben des NHS wird bei jedem elften Menschen in Großbritannien diese Krankheit diagnostiziert, und aktuell sind 944.000 Menschen betroffen. Es ist also klar, dass es sich um ein großes Problem handelt.

Gedächtnisverlust ist zwar der wichtigste Indikator für Demenz , aber es gibt noch viele weitere Anzeichen, die auf eine mögliche Entwicklung hinweisen können.

Der NHS gibt beispielsweise an, dass Demenz sich auf folgende Bereiche auswirken kann:

Gedächtnisverlust

Veränderung der Denkgeschwindigkeit

eine Veränderung der geistigen Schärfe und Schnelligkeit

Sprachliche Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die falsche Verwendung von Wörtern oder Probleme beim Sprechen

Verständnis

Urteilsvermögen

Stimmung

Bewegung

Schwierigkeiten bei alltäglichen Aktivitäten

Wissenschaftler sagen jedoch inzwischen, dass auch die Netzhaut Hinweise liefern kann.

Falls Sie nicht wissen, was eine Netzhaut ist: Es handelt sich um das Gewebe, das die Rückseite Ihrer Augen auskleidet.

Die Rolle der Netzhaut im Auge besteht darin, Bilder aufzunehmen, sie in Signale umzuwandeln, die das Gehirn dann auswertet, und daraus ein Seheindruck zu erzeugen.

Es handelt sich um einen sehr lichtempfindlichen Bereich, und Verletzungen in diesem Bereich können verheerende Folgen für das Sehvermögen haben.

Chinesische Forscher haben in diesem Jahr etwas Erstaunliches über den Zusammenhang zwischen der Netzhaut und Demenz herausgefunden: Die Dicke der Netzhaut könnte helfen, vorherzusagen, ob eine Person an Alzheimer leidet.

Die Wissenschaftler analysierten 30.000 Erwachsene über einen Zeitraum von fast zehn Jahren und stellten fest, dass diejenigen mit einer dünneren Netzhaut ein größeres Risiko hatten, während der Zeit, die sie mit ihnen verbrachten, an Alzheimer zu erkranken.

Die Teilnehmer unterzogen sich einer optischen Kohärenztomographie (OCT) der Netzhaut und stellten fest, dass mit jeder Einheit der Abnahme der Netzhautdicke das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um drei Prozent zunahm.

Bei Personen mit einer dünneren Netzhaut im zentralen Bereich ist die Wahrscheinlichkeit, an frontotemporaler Demenz (FTD) zu erkranken, um 41 Prozent höher als bei Personen mit einer dickeren Netzhaut.

Im Wesentlichen gehen die Forscher davon aus, dass Alzheimer mit den Augen zusammenhängt, weil der Sehnerv Teil des zentralen Nervensystems ist.

Wenn also die Augen mit der Zeit an Leistungsfähigkeit verlieren und die Augenschicht dünner wird, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass auch das Gehirn nachlässt.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Frontiers In Aging Neuroscience veröffentlicht und berichtete, dass bei einer Nachuntersuchung der Patienten neun Jahre später bei 148 Patienten Alzheimer diagnostiziert wurde, während bei acht Patienten FTD diagnostiziert wurde.