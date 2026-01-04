250.000 Jahre altes Artefakt: Der ultimative Beweis für die Technologie der „Prä-Astronautik“?

Die Entdeckung eines uralten Artefakts, das hauptsächlich aus Aluminium besteht, gilt als überzeugender Beweis für Besuche außerirdischer Besucher vor über 250.000 Jahren. Labortests haben das Alter des Artefakts und seine geheimnisvolle Zusammensetzung bestätigt.

Die Vorstellung, dass die Menschheit in ferner Vergangenheit von außerirdischen Wesen besucht wurde, hat das Interesse von Millionen Menschen weltweit geweckt.

Hin und wieder veranlasst uns eine seltsame Entdeckung dazu, zu überdenken, ob die Geschichte, wie sie uns erzählt wurde, tatsächlich korrekt ist.

Was wäre, wenn wir etwas übersehen, und was wäre, wenn in ferner Vergangenheit auf der Erde extrem fortschrittliche Technologie existierte?

Das mysteriöse Artefakt, das hauptsächlich aus Aluminium besteht, wurde in den 1970er Jahren in Rumänien gefunden, als das Land unter kommunistischer Herrschaft stand. Informationen darüber wurden damals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Laboruntersuchungen im schweizerischen Lausanne haben nun ergeben, dass das Metallfragment zu 90 Prozent aus Aluminium und zu den restlichen 10 Prozent aus elf verschiedenen Metallen besteht.

Das Artefakt hat ein geschätztes Alter von 250.000 Jahren, berichtet die britische Zeitung The Sun.

Aber ist dieses Artefakt wirklich ein überzeugender Beweis dafür, dass außerirdische Besucher vor Hunderttausenden von Jahren die Erde besucht haben?

Aluminium wurde, wie sich herausstellte, erst vor 200 Jahren von der „modernen Zivilisation“ hergestellt. Es wurde erstmals 1825 vom dänischen Physiker H. C. Oersted isoliert, weshalb die Entdeckung eines so alten Metallstücks von Forschern als außergewöhnlich angesehen wird.

Der Gegenstand wurde 1973 entdeckt, als Bauarbeiter am Ufer des Flusses Mureș in der Nähe der Stadt Auid arbeiteten. In etwa 10 Metern Tiefe stießen die Arbeiter auf drei mysteriöse Objekte und waren überrascht.

Sie alle erschienen anders als alles, was sie je gesehen hatten, und schienen sehr alt zu sein.

Archäologen wurden zum Fundort gerufen und identifizierten zwei der Objekte als Fossilien.

Das dritte Fundstück überraschte die Forscher jedoch. Es schien sich um ein von Menschenhand gefertigtes Artefakt aus einem extrem leichten Metall zu handeln. Die Forscher vermuteten damals, es handele sich um das Ende einer Axt.

Um die Theorien zu bestätigen, wurden die Objekte zur Analyse nach Cluj in Rumänien geschickt.

Experten kamen zu dem Schluss, dass die Fossilien zu einem großen – ausgestorbenen – Säugetier gehörten, das vor 10.000 bis 80.000 Jahren starb.

Das dritte Objekt gab jedoch Anlass zur Verwirrung unter den Experten. Wissenschaftler stellten fest, dass es aus einem leichten Metall bestand und aufgrund seiner Vertiefungen höchstwahrscheinlich künstlich hergestellt worden war.

Das Auid-Artefakt ist 20 Meter lang, 12,5 Zentimeter breit und 7 Zentimeter dick.

Das Objekt ähnelte einem Bauteil eines komplexen mechanischen Systems. Die Forscher konnten jedoch nicht feststellen, zu welchem ​​Bauteil es gehörte.

Der stellvertretende Direktor der rumänischen Ufologenvereinigung, Gheorghe Cohal, sagte: „Labortests ergaben, dass es sich um ein altes UFO-Fragment handelt, da die darin enthaltenen Substanzen nicht mit auf der Erde verfügbarer Technologie kombiniert werden können.“

Doch nicht alle scheinen überzeugt. Der Lokalhistoriker Mihai Wittenberger glaubt nicht, dass das Objekt zu einem komplexen mechanischen Gerät gehört, das von außerirdischen Besuchern zurückgelassen wurde. Tatsächlich glaubt Wittenberger nicht, dass es sich um ein komplexes mechanisches Gerät handelt, das von außerirdischen Besuchern zurückgelassen wurde.

Genauer gesagt behauptet Wittenberger, dass das angebliche „außerirdische Artefakt“ in Wirklichkeit Teil des Fahrwerks einer Messerschmitt Me 262 war.

Doch diese Erklärung hat einen Haken: Das mysteriöse Objekt ist 250.000 Jahre alt.

Die Geheimnisse um das Artefakt sind noch nicht gelöst, und derzeit befindet sich das „fehl am Platz“ befindliche Artefakt im Historischen Museum von Cluj-Napoca, neben einem Schild mit der Aufschrift: „Herkunft noch unbekannt“.