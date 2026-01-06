Experten entschlüsseln, wie Maya-Astronomen Sonnenfinsternisse präzise vorhersagten

Revolutionäre Forschung hat endlich die Geheimnisse einer der größten Errungenschaften der antiken Astronomie gelüftet. Die Maya-Zivilisation besaß über 700 Jahre lang die bemerkenswerte Fähigkeit, Sonnenfinsternisse mit verblüffender Genauigkeit vorherzusagen – allein durch sorgfältige Beobachtung und mathematisches Genie.

Eine bahnbrechende Studie, veröffentlicht in Science Advances , zeigt, wie diese mesoamerikanischen Himmelsbeobachter ihr ausgeklügeltes Vorhersagesystem im berühmten Dresdner Kodex entwickelten und bewahrten .

Der Dresdner Kodex, die vollständigste erhaltene Maya-Handschrift , enthält eine komplexe Tabelle zur Vorhersage von Sonnenfinsternissen über 405 Mondmonate. Über ein Jahrhundert lang rätselten Wissenschaftler, wie dieses antike Dokument funktionierte.

Frühere Studien konnten weder die zugrundeliegende Struktur der Tabelle noch die Mechanismen erklären, mit denen Maya-Astronomen sie über Generationen hinweg aktualisierten. Laut Phys.org liefert die neue Forschung nun diese fehlenden Details und widerlegt lang gehegte Annahmen.

Ein Kalender, geboren aus göttlicher Zeit

Forscher entdeckten, dass der 405-Monats-Zyklus ursprünglich gar nicht zur Vorhersage von Sonnenfinsternissen gedacht war. Vielmehr entstand er aus einem Mondkalender, der sorgfältig auf den heiligen 260-Tage-Kalender der Maya abgestimmt war. Mithilfe fortschrittlicher statistischer Modelle konnte das Forschungsteam zeigen, dass die Länge des 405-Monats-Zyklus von 11.960 Tagen viel genauer mit dem 260-Tage-Kalender übereinstimmt als mit tatsächlichen Sonnenfinsterniszyklen.

Dieser heilige Kalender, den Maya-Priester nutzten , um anhand von Geburtsdaten das Schicksal einzelner Menschen vorherzusagen, bildete die Grundlage für das Verständnis von Himmelsereignissen.

„Die Maya-Kalenderspezialisten sagten Sonnenfinsternisse voraus, indem sie deren Auftreten mit Daten ihres 260-tägigen Divinationskalenders in Zusammenhang brachten“, erklärten die Forscher in ihrer Studie. Die Finsternistabelle entwickelte sich direkt aus dieser Korrelation zwischen Mondzyklen und heiliger Zeit.

Indem sie Muster verfolgten, bei denen Finsternisse auf ähnliche Daten innerhalb ihres religiösen Kalenders fielen, konnten die Maya-Astronomen die mathematischen Zusammenhänge dieser Himmelsereignisse identifizieren. Der Zeitraum von 11.960 Tagen entspricht genau 46 Zyklen ihres 260-tägigen Kalenders und ist daher für die Kalenderharmonisierung weitaus nützlicher als die reine Finsternisverfolgung.

Das Geheimnis von sieben Jahrhunderten

Die Forscher lösten das lange bestehende Rätsel, wie die Maya über 700 Jahre lang präzise Sonnenfinsternisse vorhersagen konnten. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass Astronomen nach Abschluss einer 405-monatigen Tabelle einfach eine neue ab dem Enddatum begannen.

Mathematische Modellierungen anhand einer historischen Datenbank tatsächlicher, von den Maya zwischen 350 und 1150 n. Chr. beobachteter Sonnenfinsternisse enthüllten jedoch einen weitaus komplexeren Ansatz. Die Maya nutzten ein System sich überlappender Tabellen und begannen neue Zyklen in präzisen Abständen von entweder 223 oder 358 Monaten vor dem Ende der vorherigen Tabelle.

Dieses ausgeklügelte System korrigierte kleine astronomische Fehler, die sich im Laufe der Zeit anhäuften. Ohne diese Anpassungen würden die Vorhersagen allmählich von den tatsächlichen Finsternisdaten abweichen.

Das Forschungsteam fand heraus, dass die Maya-Astronomen durch das Zurücksetzen der Tabellen in diesen optimalen Intervallen – im Verhältnis von vier Zurücksetzungen alle 358 Monate zu jeder Zurücksetzung alle 223 Monate – jede beobachtbare Sonnenfinsternis über Jahrhunderte hinweg vorhersagen konnten. Diese mathematische Präzision ist vergleichbar mit modernen Rechenmethoden und wurde ohne Teleskope, Computer oder gar Metallwerkzeuge erreicht.

Die Studie enthüllte auch, wie Maya-Astronomen Finsternis-„Familien“ erkannten – Gruppen von Finsternissen, die in Abständen von 88 Monaten auftraten.

Alle 55 im Dresdner Kodex vermerkten Vorhersagestationen gehören zu einer von drei verschiedenen Familien, die jeweils diesem Muster folgen. Dieses Ordnungsprinzip bildete zusammen mit ihrem Verständnis der alle 520 Tage wiederkehrenden Finsternisse in ihrem heiligen Kalender das Rückgrat ihres Vorhersagesystems.

Laut den Forschern hätten Beobachtungen über etwa drei Durchläufe eines 405-monatigen Zyklus hinweg ausreichend Daten geliefert, um dieses System zu entwickeln. Dies deutet darauf hin, dass um 550 n. Chr. bereits funktionelle Finsternistabellen existierten.

Mathematisches Genie ohne moderne Werkzeuge

Die Leistung wird umso bemerkenswerter, wenn man die schwierigen Bedingungen bedenkt, unter denen die Maya-Astronomen arbeiteten. Soweit bekannt, kannten sie weder das heliozentrische Weltbild noch die Gravitationsmechanik und besaßen keine optischen Instrumente zur Vergrößerung entfernter Objekte.

Ihre Werkzeuge bestanden aus sorgfältiger Beobachtung mit bloßem Auge, akribischer Aufzeichnungen und außergewöhnlicher mathematischer Raffinesse. Das mathematische System der Maya , einschließlich ihrer Verwendung von Null und des Vigesimals (Basis 20), ermöglichte Berechnungen über Jahrhunderte hinweg.

Die Forscher weisen darauf hin, dass die Maya-Astronomen ein Verhältnis von 1447 Tagen zu 49 Monaten als Berechnungsmodell für die Mondzyklen verwendeten.

Dieses Verhältnis, das auf Sekundenbruchteile genau mit modernen Messungen übereinstimmt, ermöglichte es ihnen, die Mondphasen weit in die Zukunft zu projizieren. Die Wahl von 405 Monaten als Zykluslänge zeugt von einem tiefen Verständnis numerischer Zusammenhänge – es ist der erste Monat in ihrem Zählsystem, der, berechnet mit dem Verhältnis von 1447 Tagen, exakt einem Vielfachen von 260 Tagen entspricht.

Diese mathematische Eleganz legt nahe, dass die Tabelle eher aus ihren umfassenderen Kalenderstudien als allein aus der Beobachtung von Finsternissen hervorging.

Die Analyse der Intervalle zwischen historisch beobachteten Finsternissen im Maya-Gebiet zeigt eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den Stationen des Dresdner Codex. Das häufigste Intervall zwischen beobachtbaren Finsternissen betrug 669 Monate – genau drei „Saros-Zyklen“ von je 223 Monaten.

Dieses Dreifach-Saros-Muster erwies sich als besonders zuverlässig, um nicht nur den Zeitpunkt von Finsternissen an einem beliebigen Ort vorherzusagen, sondern auch, wann sie vom selben geografischen Standort aus sichtbar sein würden. Maya-Astronomen der Klassischen Periode hätten dieses Muster wiederholt beobachtet und so ihre mathematischen Modelle empirisch bestätigt.

