Vorhersagen für 2026 von zwei Hellsehern

Im Vorfeld des Jahres 2026 haben zwei bekannte Hellseherinnen ihre Visionen für das kommende Jahr veröffentlicht und dabei eine Mischung aus politischen, technologischen und ökologischen Vorhersagen präsentiert.

Selina Avalon , ein Medium und Astrologin, sagt den Tod eines prominenten Staatsoberhaupts mit griechischen Verbindungen voraus, der in der ersten Januarhälfte eintreten soll.

Sie prognostiziert ein Staatsbegräbnis, das im Fernsehen breit übertragen wird und an dem Präsident Donald Trump teilnehmen wird – was bestätigt, dass es sich nicht um seine eigene Beerdigung handelt.

Avalon prognostiziert zudem die Einführung einer globalen digitalen Währung, was einen potenziellen Wandel im internationalen Finanzwesen signalisieren könnte.

Sie sieht außerdem Cyberangriffe voraus, die die Stromversorgung in Großbritannien unterbrechen könnten, sowie Fortschritte in der Luftfahrttechnologie, die den Flugverkehr revolutionieren könnten.

Unterdessen hat der brasilianische Mystiker Athos Salomé , bekannt als der „lebende Nostradamus“, seine Prognose für das Jahr 2026 veröffentlicht. Salomé, der behauptet, die COVID-19-Pandemie und den Tod von Königin Elizabeth II. korrekt vorhergesagt zu haben, warnt vor bedeutenden globalen Ereignissen.

Eine seiner Hauptsorgen gilt Russlands Aktivitäten in der Arktis. Er prognostiziert, dass Russland hochentwickelte Raketensysteme auf strategische Arktisstützpunkte verlegen wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Konfrontationen mit der NATO steigt, da durch das schmelzende Eis neue Schifffahrtswege entstehen.

Zudem warnt er vor einem schweren Sonnensturm im März 2026, der großflächige Stromausfälle verursachen könnte. Weiterhin sagt er technologische Fortschritte voraus, etwa den Test eines digitalen Euros durch die Europäische Zentralbank und die Veröffentlichung von Quantensoftware zur U-Boot-Überwachung durch die USA.

Seine Vorhersagen erstrecken sich auch auf das britische Königshaus, wo er ein schwerwiegendes gesundheitliches Ereignis mit einem prominenten Mitglied voraussagt.