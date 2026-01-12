Der Raumfahrt-Schwindel: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?

Besessen von dem Glauben an ein Leben der Menschheit im Weltraum schuf Karl Hans Janke (1909-1988) über vier Jahrzehnte einen Kosmos aus Maschinen und revolutionären Ideen, die er in 4.500 Zeichnungen und Modellen festhielt. Auszug aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Im Jahr 2000 wurden die Zeichnungen, Dokumente und Pläne für ein Atom-Magnetisches Elektroden-Strahltriebwerk für Luft- und Raumfahrzeuge, für ein Weltall-Kugelprojekt, eine beheizbare Kondens-Positrode des Impuls-Strahl-Triebwerks und einer Atom-Lokomotive bei Sanierungsarbeiten wiederentdeckt.

Abb. 32: Einige Zeichnungen von Karl Hans Janke.

In einer Scheune auf dem Bauernhof seiner Eltern richtete sich Janke eine Werkstatt ein, wo er an Maschinen und Geräten experimentierte und Flugzeugmodelle baute.

1936 reichte er im Alter von 27 Jahren beim Markenamt in München ein Patent zu einem Flugzeug mit schwingender Tragfläche (Schwingenflugzeug) ein, 1939 eines, das ein Instrument beschreibt, das mehr als ein halbes Jahrhundert später unter der Bezeichnung Navigationsgerät seinen Siegeszug um die Welt antrat. Beide Patente wurden ihm 1943 vom Reichspatentamt erteilt.

Janke selbst soll behauptet haben, dass sich das Oberkommando während des Krieges bei ihm gemeldet haben soll, um seine bisherigen Forschungen darzulegen.

Danach soll er angeblich einer geheimen Forschungseinrichtung des Dritten Reichs zugeteilt worden sein, die an sehr fortschrittlicher Technologie gearbeitet haben soll. Später soll Janke in dieser Abteilung sogar zum Abteilungsleiter ernannt worden sein.

Sollten Strahltriebwerke von Karl Hans Janke nur innerhalb der Atmosphäre mit erhitzter Luft arbeiten und außerhalb der Atmosphäre im interplanetaren Raum mit interstellarem Wasserstoff, welcher dann im Triebwerkskern zu Helium fusioniert?

Kannte man vielleicht im Dritten Reich in einer geheimen SS-Forschungseinrichtung bereits die praktische Anwendung der Kernfusion mit Hilfe von starken elektrostatischen und ma-gnetischen Feldern, ähnlich der von Philo T. Farnsworth, und hatte Großadmiral Dönitz die Kontrolle über diese Forschungen und Entwicklungen, und wussten die US-Geheimdienste Anfang 1945 davon und waren auf der Suche danach?

Am 8. November 1950 wird Karl Hans Janke in die geschlossene Abteilung der Klinik im Schloss Hubertusburg eingewiesen. Die Diagnose lautet Schizophrenie.

Diese zeigte sich nach Ansicht der Ärzte bei Janke vor allem in „wahnhaftem Erfinden“. Mitarbeiter der Psychiatrie vermuteten, dass Janke während des Krieges in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde tätig war, wo unter Wernher von Braun die Vergeltungswaffe V2 gebaut wurde.

Janke hat dieses Gerücht nie verneint, und Dirk Petzold vermutet, dass er auch Kontakt zu Berliner Erfindern hatte, die sich unter anderem mit Raketen beschäftigt haben, etwa den Mitgliedern des Vereins für Raumschifffahrt, der ab den 1930er-Jahren sogar einen eigenen Raketenflugplatz betrieb.

Karl Hans Janke war, wie Nikola Tesla, ein naturwissenschaftliches Genie. Beide waren nicht nur geniale Erfinder, sondern Wegbereiter freier und sauberer Energie.

Während Tesla noch zu Lebzeiten einen Großteil seiner Erfindungen zumindest zu Testzwecken in die Praxis umsetzen konnte, ist Janke dieser Schritt nicht gelungen. Tesla erhielt in 26 Ländern immerhin über 280 Patente, davon 112 in den USA.

Tesla konnte um das Jahr 1930 infolge der Wirtschaftskrise kaum noch für seinen Lebensunterhalt sorgen und lebte auf Kredit in New Yorker Hotels.

Am Morgen des 8. Januar 1943 wurde er tot im Hotel New Yorker aufgefunden. Bis heute sind die Todesumstände unklar. Klar ist nur, dass er keines natürlichen Todes starb. Und es ist auch klar, dass sein Tod im Zusammenhang mit seinen Erfindungen steht.

Hatte Karl Hans Janke ein Weiterleben nur dem Umstand zu verdanken, dass er in einer Irrenanstalt untergebracht war und ihn niemand für voll nahm?

Janke hätte erzählen können, was er wollte, geglaubt hatte ihm niemand. Nicht einmal die Anwälte, die er um Hilfe bat, haben ihm geholfen. Karl Hans Jankes Inobhutnahme könnte tatsächlich politische Gründe gehabt haben.

Als Pflegekräfte ihn fragten, ob er in Peenemünde an der V2 gearbeitet habe, hat er dies nicht verneint. Janke könnte also dort tätig gewesen sein, beispielsweise als Berater.

Möglicherweise plante Janke für das NS-Regime Projekte für den Endsieg, die bereits in Planung oder kurz vor der Vollendung standen.

Noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiteten die Nationalsozialisten fieberhaft an sogenannten Vergeltungswaffen, die sich jenseits der bekannten Grenzen der Physik bewegten.

Karl Hans Janke hatte das Know-how, diese Wunderwaffen zu entwickeln.

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

