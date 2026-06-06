Neue UFO-Videos rufen verblüffte Erklärungen hervor, die von Engeln und Dämonen bis hin zu Jetpacks und Ballons reichen (Video)

Bizarre Videos aus den neuesten UFO-Offenlegungsdokumenten von Präsident Trump führten zu einer Vielzahl von Spekulationen über den Ursprung des Phänomens – einige bestanden darauf, dass sie Beweise für biblische Legenden seien, während andere sie als nichts anderes als Ballons oder Linsenreflexionen abtaten.

Nach der Veröffentlichung der skurrilen Videos am Freitag überschlugen sich die Kommentare in den sozialen Medien, in denen sie mit Engeln und Dämonen verglichen wurden. Einige Online-Nutzer behaupteten sogar, es handele sich um geflügelte Wesen und feurige Räder, die beispielsweise im Buch Ezechiel vorkämen.

Zu den faszinierendsten Videos gehörte eines, das im Juni 2020 über einem Gewässer aufgenommen wurde und einen formveränderlichen Klecks zeigte, der offenbar in der Nähe einer US-Militäreinrichtung schwebte.

Das Objekt schien einen Schweif hinter sich herzuziehen und hatte an einem Ende einen Vorsprung, den manche als Engelsflügel bezeichneten.

„Von allen neu veröffentlichten Dateien ist diese mit Abstand die verrückteste“, schrieb ein X-Nutzer . „Das Objekt sieht fast menschenähnlich aus, mit sichtbaren Armen und Beinen. Die eigentliche Frage ist: Mit welcher Geschwindigkeit fliegt dieses Ding?“

Kommentatoren verglichen das Bild umgehend mit einem Engel.

„Dieses UFO sieht fast aus wie ein Engel“, kommentierte ein Nutzer laut Daily Mail . „Ein wirklich beeindruckendes Video.“

Ein weiteres von Nutzern gemeldetes Objekt wurde im Juni 2024 vom US Indo-Pacific Command über Wasser gefilmt und zeigte einen weiteren Fleck, der beim Bewegen seine Form zu verändern schien.

Dieses Video war nur das jüngste Beispiel dafür, wie Menschen das Rad des Ezechiel aus dem Buch Ezechiel – auch bekannt als Ophanim – verglichen, das dem biblischen Priester als eine Reihe von miteinander verbundenen Rädern erschien, die mit Augäpfeln bedeckt waren.

Andere zogen Parallelen zu den Cherubim, geflügelten Wesen mit mehreren Gesichtern, die auch im Buch Ezechiel vorkommen.

Viele dieser Vergleiche wurden von der Abgeordneten Anna Paulina Luna (Republikanerin aus Florida) angeheizt, die eine der führenden Stimmen in der UFO-Offenlegung war und in den Wochen seit der Bekanntgabe der Pläne religiös aufgeladene Botschaften in den sozialen Medien veröffentlicht hat.

Am 8. Mai – dem Tag der ersten Veröffentlichung der UFO-Sichtungen – postete Luna ein Bild eines geflügelten Ophanim auf X.

Knapp einen Monat zuvor hatte sie den Beitrag „Lest das Buch Henoch“ veröffentlicht und damit auf einen alten Text angespielt, den manche für ein verlorenes Bibelkapitel halten und der nach Ansicht einiger UFO-Gläubiger Geschichten über Besuche von Außerirdischen in der Antike enthält.

Die Vergleiche von UFOs mit christlicher Symbolik haben es sogar bis ins Oval Office geschafft – Vizepräsident JD Vance spekulierte, dass die seltsamen Dinge, die die Menschen seit Jahrzehnten am Himmel sehen, Vorboten der Hölle selbst seien.

„Ich glaube nicht, dass es Außerirdische sind. Ich denke, es sind sowieso Dämonen, aber das ist ein langes Thema“, sagte der Vizepräsident im März dem konservativen Podcaster Benny Johnson.

„Jede große Weltreligion, einschließlich des Christentums, an das ich glaube, hat erkannt, dass es da draußen seltsame Dinge gibt. Wenn ich von außernatürlichen Phänomenen höre, denke ich daran: an das christliche Verständnis, dass es viel Gutes, aber auch viel Böses gibt.“

Viele waren jedoch weniger von dem göttlichen Ursprung des Phänomens überzeugt – einige argumentierten, dass es sich bei den Bildern wahrscheinlich um kaum mehr als irdische Objekte handele.

„Das sind buchstäblich Mylar-Ballons, die sich im Wind drehen“, schrieb ein Nutzer auf X. „Man kann sehen, wie sie sich gelegentlich trennen.“

Andere verwiesen auf bekannte Technologien – wie etwa experimentelle Jetpacks.

„Das ist buchstäblich ein Typ mit einem Jetpack“, schrieb jemand. „Von allen Videos in der Veröffentlichung ist dieses mit Abstand das uninteressanteste und für jeden mit etwas Verstand am einfachsten zu erklären.“

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