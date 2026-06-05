Deine Erinnerungen gehören Dir vielleicht nicht

🧠👁️ Rupert Sheldrakes Theorie der morphischen Resonanz besagt, dass die etablierte Wissenschaft etwas ablehnt, was sie nicht akzeptieren will: Jedes Lebewesen auf der Erde könnte mit einem unsichtbaren Gedächtnisfeld verbunden sein, und nichts, was wir je getan haben, verschwindet vollständig.

Die Theorie legt nahe, dass ein Verhalten, wenn es oft genug wiederholt wird, einen Abdruck in einem gemeinsamen Feld hinterlässt und es dadurch leichter macht, dieses Verhalten anderswo zu wiederholen.

Eine physische Verbindung ist nicht erforderlich. Wenn dieselben Fehler immer wieder durch die Menschheitsgeschichte hallen, bietet die morphische Resonanz eine andere Erklärung als die menschliche Natur.

Vielleicht resonieren wir tatsächlich mit der Vergangenheit. Vielleicht stammen einige unserer tiefsten Ängste nicht aus unseren eigenen Erfahrungen.

Vielleicht haben wir sie von Menschen geerbt, die wir nie getroffen haben, durch ein Feld, das sich über Millionen von Jahren angesammelt hat.

Nature, die führende wissenschaftliche Zeitschrift, bezeichnete Sheldrakes Arbeit als „den besten Kandidaten für eine Verurteilung seit vielen Jahren“.

Vier Jahrzehnte später hat ihn niemand widerlegt.

Was, wenn deine Instinkte dir nicht vollständig gehören?