Karma ist keine Strafe. Karma ist lediglich der unvollendete Fluss der Energie

„Energie Zivota“ berichtet:

Wo immer der Strom aufhört zu fließen, entsteht ein Wirbel.

Und wo immer wir uns etwas angeeignet haben, das uns nicht gehörte, haben wir einen Knoten geknüpft.

Und dieser Knoten heißt Ich.

Wenn ich sage, wir haben Energie gestohlen, meine ich nicht Moral. Moral ist eine Erfindung der Gesellschaft.

Ich spreche von dem subtilen Strom des Seins, der ständig zwischen den Wesen fließt – von Liebe, von Aufmerksamkeit, von Macht, vom Wunsch, durch andere jemand zu sein.

Und jedes Mal, wenn wir mehr von jemandem genommen haben, als wir gegeben haben, oder wenn wir genommen haben, ohne es zu merken, ist ein Ungleichgewicht entstanden. Nicht weil das Sein urteilt. Nein. Das Sein kennt kein Urteil.

Aber die Energie kennt ihre Natur: Alles, was wir nicht losgelassen haben, müssen wir eines Tages zurückgeben.

Loslassen braucht keine Entschuldigung – es braucht Verständnis.

Wenn du dein Karma auflösen willst, genügt es nicht, sich zu entschuldigen.

Worte können das Gewicht wahren Verständnisses nicht tragen.

Man muss innehalten und in sich selbst schauen:

Wo halte ich etwas fest, das mir nicht gehört?

Wo halte ich noch an einer Bindung fest, die mich auslaugt?

Wo zehre ich von der Energie anderer, weil ich Angst habe, meine eigene zu zeigen?

Das Böse ist nicht in deiner Seele gespeichert – es ist im Unbewussten gespeichert. Wenn wir unbewusst handeln, sehen wir die Folgen nicht. Nur mit Bewusstsein entsteht die Möglichkeit loszulassen. Und Loslassen ist Heilung.

Wenn die Energie zurückkehrt, beginnt die Freiheit.

Energie freizusetzen bedeutet nicht, zu anderen zu gehen und ihnen etwas zurückzugeben.

Oft leben diese Menschen nicht mehr oder gehören nicht mehr zu unserem Umfeld.

Es geht um etwas viel Tieferes:

Erlaube der Energie, die du festhältst, zu fließen.

Vielleicht fließen Tränen. Vielleicht kommt Wut. Vielleicht ein Gefühl des Versagens.

Aber das sind alles nur Tore.

Hinter jeder Tür verbirgt sich Leichtigkeit.

Wenn du die Energie loslässt, die du festgehalten hast, spürst du keinen Verlust – du spürst eine Erweiterung.

Wie das Abnehmen eines schweren Rucksacks, von dem man jahrelang nichts wusste.

Wahre karmische Reinigung.

Es ist keine Arbeit, sondern Auflösung.

Es ist keine Korrektur, sondern eine Rückkehr zur Natur.

Karma ist keine Kette, die dich fesselt.

Karma ist Energie, die darauf wartet, wieder frei zu fließen.

Und wenn das geschieht, ist der Fluss des Lebens plötzlich klar, rein und ruhig.

Du beginnst, deine eigene Kraft zu spüren – nicht die Kraft, die du dir von anderen geliehen hast.

Und dann verstehst du:

Nichts Wirkliches kann gestohlen werden.

Aber alles Unbewusste muss losgelassen werden.

In diesem Moment lösen sich die karmischen Glaubenssätze auf.

Und alles, was bleibt, ist der Fluss, der nach Hause fließt.