Im Schlaf gestalten wir unseren nächsten Tag. Oder auch nicht. Während der Körper schläft, finden nicht nur Zellregeneration und die Verarbeitung von Erlebnissen statt, sondern auch etwas viel Besonderes: Das physische Bewusstsein – der Teil von uns, der normalerweise den Wachzustand steuert – wählt die Realität für den folgenden Tag aus.

Der Schlaf wird so zu einer Art stillem Schalter, an dem entschieden wird, wie der morgige Tag aussehen wird, noch bevor wir morgens die Augen öffnen. Interessanterweise gibt es beim Einschlafen einen Moment, der als Scheideweg wahrgenommen werden kann. Entweder erinnern wir uns an den Traum oder nicht.

Der Unterschied liegt nicht nur darin, ob wir nach dem Aufwachen die Geschichte erzählen können, sondern auch im Empfinden der Nacht selbst.

Wenn wir erwachen und uns an nichts erinnern, empfinden wir die Nacht oft als ungewöhnlich kurz, als wäre sie „übersprungen“ worden. In diesem Moment löst sich die Projektion der Realität auf – und im Schlaf scheint man aus der bioneuralen Schnittstelle herauszufallen, die einen mit dem Simulator unserer Realität verbindet. Zwischen Einschlafen und Aufwachen bleibt nur ein leerer Raum, ohne die Brücke der Erinnerung, die beide Zustände miteinander verknüpfen würde.

Anders verhält es sich, wenn man sich an den Traum erinnert. Im Traum nimmt man ihn als Realität wahr – nicht als Teil der Scheinrealität des hellen Tages, sondern als etwas Eigenes mit eigener Bedeutung, eigener Logik und eigener Präsenz.

Hier findet der entscheidende Mechanismus statt: die Aufzeichnung der Reaktionen des Vortages auf physischer, mentaler und emotionaler Ebene. Diese „Aufzeichnung“ erfolgt nicht zufällig, sondern in schnellen Zyklen von etwa 1,42 bis 1,48 Sekunden, als würde der Schlaf unsere Erfahrungen in fein strukturierten Wellen wiedergeben und gleichzeitig die von ihnen hinterlassenen Impulse aufzeichnen. Die so gesammelten Sitzungen werden dann in die Software unserer persönlichen Realität eingepflegt.

Es ist ein bildhaftes Bild, das dem gesamten Prozess Struktur verleiht: Es existiert eine Art internes System, das Daten darüber verarbeitet, was wir erlebt haben, wie wir reagiert haben, was uns verletzt, was uns gestärkt, was uns aus der Bahn geworfen und was uns im Gegenteil stabilisiert hat.

Diese Software präsentiert dem physischen Bewusstsein auf Grundlage der Auswertung verschiedene Optionen. Es handelt sich nicht um einen einzigen Weg, sondern um ein ganzes Feld von Varianten, die als Superpositions-Realitätsblasen bezeichnet werden.

Jede dieser Blasen enthält eine mögliche Variante des folgenden Tages. Es ist keine Prophezeiung oder ein festgelegtes Szenario, sondern vielmehr ein Angebot mehrerer möglicher Fortsetzungen, von denen jede einer leicht unterschiedlichen Kombination von Umständen, Bedürfnissen und inneren Einstellungen entspricht.

In einer bestimmten Schlafphase verbindet sich das physische Bewusstsein mit einer Blase, lädt das darin enthaltene Programm und vergleicht es mit den aktuellen Bedürfnissen des Schlafenden. Es ist kein bewusster Entscheidungsprozess wie tagsüber, sondern eine unmittelbare Bewertung der Kompatibilität: Was ist jetzt am besten für mich geeignet, was ist am wenigsten schädlich für mein System, was fördert das Gleichgewicht, was unterstützt den nächsten Schritt?

Und sobald ein Vergleich angestellt ist, geht es immer weiter. Das physische Bewusstsein verbindet sich mit anderen Bewusstseinsebenen und vergleicht erneut. Das alles geschieht extrem schnell. Innerhalb einer einzigen „Pseudosekunde“ werden Hunderte solcher Ebenen miteinander verbunden, als würde das Bewusstsein nahezu gleichzeitig unzählige Simulationen durchlaufen und dabei diejenige auswählen, die am besten zu unserem Wesen, unseren Eigenschaften und unseren Bedürfnissen passt.

Dieser Prozess beansprucht etwa zwei Drittel unseres Schlafs, sodass der größte Teil der Nacht nicht nur aus Ruhe besteht, sondern aus einem intensiven „Auswahlprozess“ möglicher Fortsetzungen unserer Geschichte.

Wenn die Blasen verbunden und ausgewertet sind, konzentriert sich das physische Bewusstsein schließlich auf die optimale. In diesem Moment wird das Simulationsprogramm geladen, das die Realität des nächsten Tages für das jeweilige physische Bewusstsein der jeweiligen Individualität erschafft.

Anders ausgedrückt: Eine Blase wird aus den Möglichkeiten ausgewählt und ihr „Code“ verankert, sodass sie nach dem Aufwachen als normale Erfahrung abläuft – als ein Tag, den wir als selbstverständlich und als den einzigen betrachten.

Und dann genügt eine winzige Bewegung: Das Programm ist verankert, die Schnittstelle verbindet sich wieder, wir wachen auf. Wir öffnen die Augen und machen den ersten Schritt in den Morgen, ohne zu ahnen, dass wir gemäß diesem Konzept schon lange zuvor, irgendwo tief im Schlaf, begonnen haben, dessen Plan zu leben.