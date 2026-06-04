Zwei versteinerte Baumstümpfe…

🌳 Zwei versteinerte Bäume. Ein gewöhnlicher… Ein weiterer trotzt alles, was wir für möglich halten.

Der erste gehört dem versteinerten Wald von Arizona, USA, wo fossile Stämme aus etwa 225 Millionen Jahren aus der späten Dreierzeit erhalten werden.

Die zweite ist normalerweise mit dem Jugurtha-Plateau in Tunesien verbunden, einer etwa 600 Meter hohen Felsformation, die manche visuell als riesigen versteinerten Stumpf interpretieren, obwohl die Geologie es als ein Plateau mit natürlichen Prozessen klassifiziert.

⏳ Zwischen einem wissenschaftlich bestätigten fossilen Stamm und einem Berg, der alternative Theorien weckt, stellt sich die Frage:

Beobachten wir einfache geologische Zufälle … oder Überreste einer Vergangenheit, die wir noch nicht ganz verstehen?

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