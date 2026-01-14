„Mysteriöses Reptil“ in Pennsylvania gesichtet (Video)

Ein mysteriöses Wesen, das Anfang der Woche in einer Gemeinde in Pennsylvania gesichtet wurde, gab Wildtierexperten unterschiedliche Meinungen über die Art des rätselhaften Tieres, das noch immer nicht gefunden wurde.

Laut einem Bericht lokaler Medien begann der kuriose Fall am Dienstagabend, als ein Einwohner von Stroudsburg das Pocono Wildlife Rehabilitation and Education Center anrief und von einem möglichen Alligator in seiner Nachbarschaft berichtete.

„So absurd das auch klingen mag, in den Poconos sind schon seltsamere Dinge passiert, deshalb haben wir den Anruf ernst genommen“, schrieb die Gruppe in den sozialen Medien und merkte an, dass der Anrufer Fotos des ungewöhnlichen Eindringlings beigefügt hatte, was seiner Behauptung Glaubwürdigkeit verlieh.

Nach ihrer Ankunft am Fundort entdeckte die Gruppe deutliche Spuren im Schnee, die laut einem Reptilienexperten von einem ausgewachsenen Blauen Tegu stammten, einer in Südamerika beheimateten Echsenart, die vermutlich aus einem Haushalt, in dem sie als exotisches Haustier gehalten wurde, in die Poconos gelangt war.

Angesichts der unwirtlichen Bedingungen in der schneebedeckten Region äußerten Wildtierschutzorganisationen die Befürchtung, dass das Tier in freier Wildbahn nicht lange überleben würde, und starteten eine Suche.

Leider blieben alle Bemühungen erfolglos, da der vermutete Tegu nirgends zu finden war. Eine mögliche Erklärung für die erfolglose Suche lieferte der Herpetologe Rudy Arceo, der argumentierte, dass es sich bei dem mysteriösen Tier gar nicht um ein Reptil handelte.

Der Wissenschaftler verglich das weitgehend unleserliche Bild des Tieres mit einem UFO-Foto und äußerte Skepsis, dass es sich um einen Teju oder einen Alligator handele, da „diese Tiere Kälte nicht gut vertragen“.

Daher sagte er: „Die Zeugenaussagen, das Foto, ich zähle einfach die Spuren im Schnee, und viele von uns sind sich einig, dass es ein Opossum ist.“

Das Pocono Wildlife Rehabilitation and Education Center schien Arceos Erklärung hingegen nicht zu glauben. Es verwies auf Anwohner, die das reptilienartige Wesen in den letzten Wochen gesehen haben wollten, und vermutete, dass die Spuren im Schnee aufgrund der Schneeschmelze mit Opossumspuren verwechselt worden sein könnten. Was glauben Sie, wurde in den Poconos gesichtet?

Video: