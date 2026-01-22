Drastische Veränderungen des Körpers, wenn man gleichzeitig mit dem Trinken und Rauchen aufhört

Der Januar ist schon an sich anstrengend genug. Man fühlt sich nach den Feiertagen etwas aufgebläht, hat kein Geld mehr und obendrein ist das Wetter mies. Wir verstehen nicht, warum man den Monat noch schlimmer machen will, aber es war wohl eine geniale Idee, dann auch noch Neujahrsvorsätze obendrauf zu packen.

Ob es nun darum geht , ein neues Fitnessprogramm zu starten , im Rahmen des „Dry January“ auf Alkohol zu verzichten oder im „Veganuary“ auf Fleisch zu verzichten – manche von uns sind Meister darin, diesen ohnehin schon düsteren Monat noch unerträglicher zu machen.

Dennoch gebührt denjenigen Anerkennung, die sich dazu verpflichten, ihren Neujahrsvorsatz einzuhalten, und noch mehr Bewunderung verdienen diejenigen, die ihn auch über den Januar hinaus fortsetzen .

Wir haben bereits darüber gesprochen, was mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören . Auch der Verzicht auf Alkohol kann ähnlich drastische Auswirkungen auf den Körper haben. Stellen Sie sich also vor, Sie müssten beides gleichzeitig aufgeben.

Angesichts der Tatsache, dass eine Studie aus dem Jahr 1997 bestätigte , dass sich der Koffeinspiegel tendenziell verdoppelt, wenn man mit dem Rauchen aufhört , wird die Idee, gleichzeitig mit dem Rauchen und dem Alkoholkonsum aufzuhören, mit Sicherheit einige negative Auswirkungen auf den Körper haben, da wir nach etwas anderem suchen, um diese Laster zu ersetzen.

Sowohl Alkohol als auch Nikotin beeinflussen unser mesolimbisches Dopaminsystem. Nikotin kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken , während Alkohol bekanntermaßen das Verlangen nach Nikotin erhöht. Wie man sich vorstellen kann, führt der Verzicht auf das eine oft zu einem verstärkten Verlangen nach dem anderen.

Rauchen und Alkoholkonsum treten typischerweise in sozialen Situationen oder unter besonderem Stress gemeinsam auf. Ein sofortiger Verzicht kann den Stresspegel erhöhen und das Risiko eines Rückfalls in die Abhängigkeit von einem oder beiden Konsumformen steigern.

Wer sich fest vorgenommen hat, sofort mit dem Trinken und Rauchen aufzuhören, muss in der ersten Woche mit akuten Entzugserscheinungen rechnen. Personen mit einer Vorgeschichte von starkem Alkoholkonsum wird dringend empfohlen, sich während des Entzugs ärztlich betreuen zu lassen. Zu den allgemeinen Symptomen zählen Kopfschmerzen, Angstzustände und Schlaflosigkeit, die innerhalb der ersten sechs bis zwölf Stunden nach dem letzten Alkoholkonsum auftreten können.

Die Symptome erreichen ihren Höhepunkt innerhalb von 24 bis 72 Stunden und können lebensbedrohliche Krampfanfälle und Delirium tremens (DT) umfassen.

Nikotinentzug äußert sich durch erhöhte Reizbarkeit und Unruhe, die ihren Höhepunkt etwa am dritten Tag erreichen.

Die Kombination beider kann das zentrale Nervensystem stark belasten, weshalb Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten, insbesondere im Hinblick auf den Alkoholentzug.

Sobald Sie diese Hürde überwunden haben, sollten Sie die Vorteile des Aufhörens spüren.

Es heißt, dass bereits wenige Stunden nach dem Nikotinverzicht ein langsamerer Herzschlag, ein stabiler Blutdruck und normale Kohlenmonoxidwerte im Blut eintreten. Der Verzicht auf Alkohol soll der Leber ermöglichen, ihren Heilungsprozess einzuleiten und Entzündungen sowie Fetteinlagerungen zu reduzieren.

Generell wirkt sich der gleichzeitige Verzicht auf beides positiv auf das Herz-Kreislauf-System und die Leber aus. Besonders wichtig ist, dass die Vermeidung dieser krebserregenden Stoffe das Krebsrisiko in Bereichen wie Speiseröhre, Mund und Rachen deutlich senkt.

Zu den weiteren Vorteilen gehören geistige Klarheit, besserer Schlaf und ein gesteigertes Energieniveau.

Bevor Sie mit dem gleichzeitigen Verzicht auf Alkohol und andere Substanzen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ein stabiles Unterstützungsnetzwerk verfügen, insbesondere bei einem schweren Alkoholentzug. Ärzte können Ihnen Medikamente gegen Alkoholentzug verschreiben oder eine Nikotinersatztherapie (NRT) anbieten.

Wer sich an eine solche Mission wagt, muss möglicherweise neue Bewältigungsmechanismen und Rituale entwickeln, wobei Forschungsergebnisse nahelegen, dass der gleichzeitige Verzicht auf beides die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Abstinenz erhöhen kann.

