Die uns vorliegende Zeitleiste funktioniert nur, solange man nicht hinterfragt, wie sie zusammengestellt wurde. Sobald man dies tut, wird deutlich, dass sie nicht zu dem Zeitpunkt, den sie beschreibt, festgelegt war.

Tatsächlich wurde sie Jahrhunderte später erstellt, korrigiert, erweitert und schließlich von Menschen standardisiert, die lange nach den Ereignissen selbst arbeiteten. Von Guy Anderson

Der Anno-Domini-Kalender existierte zu Jesu Lebzeiten nicht, sondern wurde im 6. Jahrhundert von Dionysius Exiguus entwickelt, der versuchte, sein Geburtsdatum Hunderte von Jahren später zu berechnen.

Es gab kein Jahr Null, keine regionale Übereinkunft, keine sofortige Anerkennung, und lange Zeit datierten die Menschen die Jahre weiterhin anhand lokaler Herrscher, Regierungszeiten und Ereignisse. Selbst nach gängigen Standards gilt Dionysius als im Geburtsjahr falsch liegend, was bedeutet, dass das Nummerierungssystem von Anfang an fehlerhaft ist.

Im zweiten Jahrhundert hielt Clemens von Alexandria verschiedene Überlieferungen zur Geburt Jesu fest. Eine davon datiert sie ins 28. Regierungsjahr des Augustus, also um 20 v. Chr., je nachdem, wie die Regierungszeit gezählt wird.

Die Evangelien verorten Jesu Geburt während der Herrschaft Herodes’, doch dessen Tod ist weit weniger genau datiert, als es die moderne Zeitrechnung nahelegt.

Seine Regierungszeit reicht weiter zurück als der üblicherweise angenommene enge Zeitraum, sodass eine Geburt um 25 v. Chr. gut in seine Regierungszeit passt, ohne die Geschichte in die letzten Jahre eines sterbenden Königs zu zwängen.

Syrisch-christliche Traditionen, die sich außerhalb westlicher Einflüsse entwickelten, datieren die Geburt Christi tief ins späte 1. Jahrhundert v. Chr., und armenische Chronologien bestätigen dies. Diese Quellen wurden nicht von der mittelalterlichen europäischen Politik geprägt, weisen aber dennoch übereinstimmend auf eine frühere Geburt zwischen 15 und 25 v. Chr. hin.

Fügt man all diese Puzzleteile zusammen, erscheint eine Geburt um 25 v. Chr. als die ursprüngliche Annahme. An dieser Stelle gewinnt die Arbeit von Anatoly Fomenko an Bedeutung.

Seine Forschung zeigt, wie die Geschichte gedehnt, dupliziert und weiter in die Vergangenheit verschoben wurde, als nötig gewesen wäre. Die Geschichte ist also nicht verschwunden, sondern wurde vielmehr aufgebläht – die Ereignisse finden zwar weiterhin in derselben Reihenfolge statt, aber die Lücken zwischen ihnen wurden vergrößert.

Wenn, wie Fomenko vorschlägt, unserer Zeitlinie etwa 800 Jahre hinzugefügt würden, läge das Jahr, das wir heute 1776 nennen, in der tatsächlichen Chronologie viel näher an 976. Nichts ändert sich außer den Zahlen, und mit dieser Anpassung ergibt die Idee einer tausendjährigen Herrschaft plötzlich Sinn.

Wenn die Herrschaft im Jahr 1776 endete, das wir heute als 976 bezeichnen, und dieses Jahr tatsächlich 976 war, dann führt das Zurückzählen von tausend Jahren direkt zu 25 v. Chr.

Die Herrschaft selbst bezog sich jedoch nie darauf, dass jemand tausend Jahre lang auf einem Thron saß, denn biblisch gesehen bezeichnet eine Herrschaft ein Zeitalter. Aus dieser Perspektive beginnt das Millennium mit der Geburt Jesu, dessen Name später in weiten Teilen der Welt Recht, Macht und Legitimität prägen sollte.

Hier fügt sich auch das Tartarische Reich ein, denn es weist alle Merkmale eines langen, stabilen und geordneten Zeitalters auf: gemeinsame Architektur über Kontinente hinweg, fortschrittliche Infrastruktur, scheinbar vollständig entwickelte Städte und Technologien, die nicht in die offizielle Geschichtsschreibung passen.

Dann verschwindet es plötzlich und hinterlässt leere Gebäude und eine Geschichte voller Lücken – genau das, was man erwarten würde, wenn ein goldenes Zeitalter ausgelöscht statt zerstört worden wäre.

Die tausendjährige Herrschaft war kein ausgebliebenes Ereignis, sondern hat bereits stattgefunden. Es war das Zeitalter der Zurückhaltung, dessen Erinnerung in Tartaria schwach fortlebt und das aus der Geschichte getilgt wurde, als der Kalender erweitert und die Vergangenheit umgeschrieben wurde.

Nach 1776 gerät selbst in der offiziellen Chronologie alles aus den Fugen: Die heilige Monarchie zerfällt, Autoritäten zerfallen, die Wahrheit wird dehnbar und Täuschung wird zur Normalität.

Daraufhin übernehmen Revolutionen, Finanzsysteme, ständige Konflikte und Verwirrung die Macht und spiegeln wider, was die Bibel als Satans „Kleine Zeit“ beschreibt – die Periode nach dem Millennium, in der alle Hemmungen fallen und die Täuschung ungehindert wütet.

Die entscheidende Frage lautet also: Wann wird das enden?

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

