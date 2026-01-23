200 Jahre alte Miniatursärge in Schottland – Forscher rätseln (Video)

Obwohl sie 1836 von einheimischen Schulkindern in einer schottischen Höhle entdeckt wurden, geben sie auch fast 200 Jahre später noch immer Rätsel auf, und trotz ihrer geringen Größe ranken sich verschiedene Theorien, Mythen und Verschwörungstheorien um sie.

Was sind sie? 17 Miniatursärge, die laut Ancient Origins weiterhin Gegenstand großer Debatten sind :

„Trotz des Ablaufs von 181 Jahren sind die Forscher der Aufklärung des Schöpfers und des Zwecks der Särge , von denen jeder eine winzige, sorgfältig gekleidete menschliche Figur enthält, kein Stück näher gekommen.“

„Manche sagen, es sei Hexerei . Andere behaupten, es handele sich um eine symbolische Bestattung von auf See gefallenen Männern. Eine der faszinierendsten Theorien besagt, dass die Särge in einem gütigen Versuch angefertigt wurden, die ruhelosen Seelen von 17 Menschen zu beruhigen, die von den berüchtigten Serienmördern Burke und Hare für den Seziertisch ermordet wurden.“

Nur acht dieser winzigen Särge sind bis heute erhalten geblieben und werden im Nationalmuseum von Schottland dauerhaft ausgestellt.

Verschnörkelte kleine Juwelen

Der Scotsman beschreibt die kleinen Särge als solche, die „eine Miniaturfigur des menschlichen Körpers aus Holz enthielten, wobei insbesondere die Gesichter recht gut gearbeitet waren.

Sie waren von Kopf bis Fuß in Baumwollkleidung gekleidet und anständig mit einer nachempfundenen Darstellung aller Bestattungsutensilien hergerichtet, die üblicherweise die letzte Kleidung der Toten bilden.“

„Die Särge sind etwa drei bis vier Zoll lang, regelmäßig geformt und aus einem einzigen Stück Holz gefertigt, mit Ausnahme der Deckel, die mit Drahtstiften oder gewöhnlichen Messingnägeln befestigt sind. Deckel und Seitenwände jedes Sarges sind reich mit Ornamenten verziert, die aus kleinen Zinnstücken geformt und mit großer Sorgfalt und Regelmäßigkeit in das Holz eingesetzt sind.“

Wer hat die Holzsärge hergestellt?

Etwas, das mit so viel Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt wurde, musste von jemandem mit unglaublichen Fähigkeiten hergestellt worden sein, und Forscher sind der Ansicht, dass es wahrscheinlich von jemandem hergestellt wurde, der im Schuhmacherhandwerk erfahren war:

„Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass die Figuren höchstwahrscheinlich vom selben Handwerker stammen, die Särge jedoch von zwei verschiedenen Personen. Zudem deuten die verwendeten Materialien und Werkzeuge – Holz, Eisenverzierungen, Nägel, ein scharfes, gebogenes Messer – darauf hin, dass die Särge von einem Schuster gefertigt worden sein könnten.“

Was symbolisieren die Särge?

Hier beginnt das Rätsel. Warum sollte jemand so etwas herstellen? Sie waren doch nicht als Kinderspielzeug gedacht (oder doch?!) und sie erfüllen keinen wirklichen Zweck, warum also überhaupt solche Dinge bauen?

Um die offene Frage zu beantworten, müssen wir in die Zeit zurückreisen, als die Särge hergestellt wurden, und sehen, was zu dieser Zeit in Schottland geschah.

Zum einen entwickelte sich Schottland zu einem Zentrum großer medizinischer Expertise, und seine medizinischen Fakultäten bildeten Ärzte aus, was zu einem enormen Anstieg der Einschreibungen führte.

Diejenigen, die Anatomie studierten, benötigten Leichen zum Sezieren und Untersuchen, was zu einem dramatischen Anstieg der Grabräuberei führte:

Zu den gerissensten Leichenräubern der Geschichte zählten William Burke und William Hare, beide irische Einwanderer, sowie der berühmte Edinburgher Anatom und Gelehrte Dr. Robert Knox. Ein einst populärer Kinderreim erzählt: „Hinauf und die Treppe hinunter / Aber und war mit Burke und Hare. Burke ist der Metzger, Hare der Dieb / Knox der Junge, der das Rindfleisch kauft.“

Doch selbst die Friedhöfe lieferten nicht genügend Leichen, und da die Behörden genau darauf achteten, dass keine weiteren Gräber geplündert wurden, begannen Burke und Hare Berichten zufolge damit, Opfer durch Mord zu beseitigen, um weiterhin Geld zu verdienen, indem sie den örtlichen medizinischen Fakultäten frische Leichen lieferten:

„Und so begann eine grausame Mordserie, die 10 Monate andauerte und in der Burke und Hare mindestens 16 Opfer (davon 12 Frauen) töteten und rund 150 Pfund verdienten (heute etwa 12.000 Pfund – keine geringe Summe).“

Eine zweite Theorie

Manche behaupten, die Särge hätten nichts mit Burke, Hare und Serienmorden zu tun. Stattdessen seien sie geschaffen worden, um derer zu gedenken, die im Radikalenkrieg von 1820 getötet wurden:

„Der Autor und Amateurhistoriker Jeff Nisbet glaubt, dass die Miniatursärge geschaffen wurden, um nach dem Radikalenkrieg von 1820 die ‚Flammen der Rebellion am Brennen zu halten‘. Er vermutet, dass die Särge als Denkmal zu Ehren der getöteten Radikalen dienen sollten.“

Ganz gleich, welcher Theorie man anhängt, es gibt nach wie vor keine konkrete Erklärung für die Entstehung dieser kleinen Särge, und in gewisser Weise macht sie das noch faszinierender, als sie es sonst wären.

Video: