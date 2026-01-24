Tesla, der Mann von der Venus

Nikola Tesla äußerte später in seinem Leben einige ungewöhnliche Behauptungen über den Ursprung mancher seiner Ideen. Er gab an, dass ihm bestimmte Informationen von außerhalb der Erde übermittelt würden und identifizierte die Quelle als die Venus.

Laut Tesla erfolgte diese Kommunikation nicht auf herkömmlichem Wege, sondern manifestierte sich in Form lebhafter mentaler Eindrücke oder Visionen, oft während Phasen, die er als Blackouts beschrieb, in denen sein normales Bewusstsein vorübergehend aussetzte. Von Guy Anderson

Anfang der 1950er-Jahre drang eine später als Valiant Thor bekannte Gestalt in US-amerikanische Militär- und Regierungskreise ein.

Berichte über diese Person wurden später von Frank Stranges verbreitet, der behauptete, Thor persönlich gekannt zu haben. Stranges gab an, Thor habe sich als Repräsentant der Venus präsentiert und verfüge über fortgeschrittene Kenntnisse in Wissenschaft, Energie und menschlicher Entwicklung.

Es hieß, Thor habe über mehrere Jahre hinweg in Washington, D.C. Treffen mit hochrangigen Militärs und Politikern abgehalten und Zugang zum Pentagon gehabt.

In diesen Treffen seien Gespräche über außerirdischen Kontakt, technologischen Fortschritt und die langfristige Entwicklung der menschlichen Zivilisation geführt worden. Angeblich bestätigte Thor in diesen Gesprächen, dass die Kommunikation zwischen Venus und Erde bereits lange vor jeglicher offizieller oder staatlicher Anerkennung stattgefunden habe.

Entscheidend war Thors Aussage, dass der Kontakt zunächst über ausgewählte Einzelpersonen und nicht über staatliche Institutionen hergestellt wurde, und dass Nikola Tesla ausdrücklich als einer dieser Auserwählten genannt wurde.

Er behauptete, die Personen seien ausgewählt worden, weil sie in der Lage waren, fortgeschrittene Konzepte zu verstehen und anzuwenden, ohne sie sofort zu Instrumenten der Herrschaft oder Kontrolle zu machen.

Die betreffende Technologie, insbesondere im Energiebereich, würde, wenn sie weit verbreitet wäre, zentralisierte Machtstrukturen untergraben, indem sie die Abhängigkeit von Brennstoffen, Knappheit und wirtschaftlicher Hebelwirkung beseitigte.

Thor äußerte seine Frustration darüber, dass das Interesse der Regierungen primär militärischen Anwendungen galt, anstatt Technologien zu fördern, die die Menschheit als Ganzes voranbringen könnten.

Waffenentwicklung, Geheimhaltung und strategische Vorteile wurden dem offenen Wissensaustausch und dem gesellschaftlichen Nutzen vorgezogen.

Daher wurden Warnungen, die in diesen Treffen vor Umweltzerstörung, unkontrolliertem Technologiemissbrauch und dem ethischen Stillstand der Zivilisation ausgesprochen wurden, nie öffentlich gemacht.

Letztendlich führte keine dieser Interaktionen zu offizieller Anerkennung oder bedeutsamen Veränderungen, und Teslas frühere Behauptungen über die Kommunikation mit Venusianern wurden einfach abgetan.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Bald auch in Deutsch erhältlich!

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“