Die NASA reagiert auf die Theorie, dass die Erde in diesem Jahr für 7 Sekunden die Schwerkraft verlieren wird

Es wäre ziemlich katastrophal für die Welt, wenn wir für ein paar Sekunden die Schwerkraft verlieren würden.

Die NASA hat auf eine im Internet kursierende Theorie reagiert, die behauptet, dass die Erde an einem bestimmten Datum später in diesem Jahr für sieben Sekunden die Schwerkraft verlieren wird.

Es kursierte die Behauptung, die NASA habe ein Projekt namens „Projekt Anchor“, das sich mit der Bewältigung der katastrophalen Schäden befasse, die durch den Verlust der Schwerkraft auf dem Planeten über einen solchen Zeitraum entstehen würden.

Oder genauer gesagt der Schaden, der durch die Rückkehr der Schwerkraft nach diesen sieben Sekunden verursacht würde, wodurch Menschen und Gegenstände, die sich vom Boden gelöst hatten, wieder herunterfallen würden, und dies würde am 12. August dieses Jahres geschehen.

Laut Snopes kursierte die Behauptung, dass dieser Verlust der Schwerkraft zu „40 Millionen Todesfällen durch Stürze“ führen würde und dass die NASA 89 Milliarden Dollar (66 Milliarden Pfund) ausgibt, um dem Schaden entgegenzuwirken .

Sollte die Erde auch nur für wenige Sekunden ihre Schwerkraft verlieren , wäre das eine Katastrophe globalen Ausmaßes und wir würden auf schmerzhafte Weise erfahren, wie sehr alles, was wir aufgebaut haben, auf dieser konstanten Kraft beruht, die uns alle auf festem Boden hält.

Allerdings gibt es ein großes Problem mit der Theorie: Sie ist absoluter Schwachsinn.

Die Erdanziehungskraft wird nicht für sieben Sekunden später in diesem Jahr verschwinden, es gibt kein „Projekt Anchor“ und das große Ereignis am 12. August dieses Jahres ist tatsächlich eine totale Sonnenfinsternis.

Ein NASA-Sprecher teilte Snopes unmissverständlich mit, dass die Virustheorie endgültig widerlegt sei, und erklärte, was tatsächlich nötig wäre, damit unser Planet seine Schwerkraft verliert.

Sie sagten: „Die Erde wird am 12. August 2026 nicht ihre Schwerkraft verlieren. Die Schwerkraft der Erde, also die gesamte Gravitationskraft, wird durch ihre Masse bestimmt.“

„Die Erde könnte nur dann ihre Schwerkraft verlieren, wenn das Erdsystem, also die Gesamtmasse aus Kern, Mantel, Kruste, Ozean, terrestrischem Wasser und Atmosphäre, an Masse verlieren würde.“

„Eine totale Sonnenfinsternis hat keine ungewöhnlichen Auswirkungen auf die Erdanziehungskraft. Die Gravitationsanziehungskraft von Sonne und Mond auf die Erde, die zwar keinen Einfluss auf die Gesamtgravitation der Erde hat, aber die Gezeitenkräfte beeinflusst, ist gut verstanden und lässt sich Jahrzehnte im Voraus vorhersagen.“

Wir stünden vor großen Problemen, wenn unser Planet auf diese Weise an Masse verlieren würde, daher wäre der Verlust der Schwerkraft zu diesem Zeitpunkt vielleicht eher eine akademische Frage.

Was die bevorstehende Sonnenfinsternis betrifft, denken Sie daran, dass es während des größten Teils der Finsternis nicht sicher sein wird, direkt in die Sonne zu schauen. Glücklicherweise hat die NASA jedoch einige Richtlinien herausgegeben , wie man sie beobachten kann.

Sie benötigen einen speziellen Augenschutz, und der einzige Zeitpunkt, an dem es einigermaßen sicher ist, während einer totalen Sonnenfinsternis ohne diesen direkt in die Sonne zu schauen, ist, wenn der Mond genau mit der Sonne in einer Linie steht.

Sobald die Sonne hinter der Sonnenfinsternis durchscheint, müssen Sie Ihre Sonnenfinsternisbrille wieder aufsetzen.

