Zwei rätselhafte zigarrenförmige UFOs an mexikanischem Vulkan gesichtet (Video)

Eine Webcam, die einen Vulkan in Mexiko überwacht, hat den Moment festgehalten, als ein großes, scheibenförmiges, leuchtendes Objekt durch den Himmel flog, während eine kleinere Anomalie darunter in entgegengesetzter Richtung vorbeischoss.

Die ungewöhnliche virtuelle UFO-Sichtung ereignete sich Berichten zufolge am Sonntagabend in einem Livestream des brodelnden Vulkans Popocatépetl.

In der seltsamen Szene (oben und unten isoliert dargestellt) bewegt sich etwas, das einer hell erleuchteten fliegenden Untertasse ähnelt, von rechts nach links über den Gipfel des Vulkans.

Gleichzeitig ist unter dem rätselhaften UFO ein stabförmiges Objekt zu sehen, das sich mit scheinbar derselben Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung bewegt, bis beide Anomalien aus dem Sichtfeld der Webcam verschwinden.

Dieser bemerkenswerte Moment wurde von einem Social-Media-Account geteilt, der öffentliche Webcams in Mexiko überwacht. Die virtuelle Sichtung am Popocatépetl ist die jüngste in einer langen Reihe merkwürdiger Ereignisse, bei denen unbekannte Objekte verschiedener Formen und Größen über, um und sogar vom Gebiet weggeflogen oder -geflogen sind.

Dies hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass es sich um eine geheime Alienbasis handeln könnte. Anhänger dieses fantastischen Szenarios feierten die Sichtung vom vergangenen Wochenende als weiteren Beweis für die Theorie eines außerirdischen Außenpostens.

Skeptischere Beobachter argumentierten jedoch, dass das größere UFO etwas Alltägliches wie ein Flugzeug oder eine Drohne sei und das kleinere Objekt möglicherweise eine Spiegelung. Was halten Sie von diesem interessanten Vorfall?

