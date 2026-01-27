Der hydraulische Telegraf des Aeneas – Fernkommunikation der Antike

Technologische Fortschritte haben unsere heutige Lebensweise im Vergleich zu unserer antiken Vergangenheit drastisch verändert. Eine Technologie, die viele von uns als selbstverständlich ansehen, ist die Möglichkeit, mit anderen über große Entfernungen oder mit großen Gruppen von Menschen zu kommunizieren.

Ein Blick zurück auf antike Zivilisationen kann uns heute Einblick in die allerersten Methoden der Fernkommunikation geben. Im Jahr 350 v. Chr. erfand ein Grieche namens Aeneas den hydraulischen Telegrafen, ein Mittel, um wichtige, ziemlich detaillierte Informationen schnell über große Entfernungen zu übermitteln.

Aeneas – Die Erfindung des hydraulischen Telegrafen

Aeneas war ein griechischer Schriftsteller, der sich auf Militärgeschichte , Strategie und Kommunikation spezialisierte. Er war einer der ersten Autoren, der einen Leitfaden zur militärischen Kommunikation verfasste.

Diese war von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass jede Gesellschaft mögliche Invasionen vorhersehen und Strategien und Taktiken zwischen verschiedenen Gruppen austauschen konnte.

Aeneas war frustriert über die Einschränkungen der Kommunikation mittels Fackeln und Leuchtfeuern. Fackeln ermöglichten zwar die Übermittlung einiger Nachrichten – beispielsweise die Warnung vor Gefahren oder die Meldung eines erreichten Ziels –, aber sie erlaubten keine detaillierten oder beschreibenden Nachrichten . Im Grunde konnten sie lediglich mitteilen, dass etwas geschehen war, aber nicht, was genau.

Funktionsweise und Besonderheiten des hydraulischen Telegrafen

Um diese Hindernisse zu überwinden , entwickelte Aeneas den hydraulischen Telegrafen . Dieser bestand aus einem System von mit Wasser gefüllten Gefäßen, die Stäbe mit vereinbarten Nachrichten enthielten (z. B. „Reiter erreichen das Land“ oder „Schiffe“).

Die beiden Gruppen, die miteinander kommunizieren wollten, verfügten über die gleiche Ausrüstung und befanden sich weit voneinander entfernt, aber dennoch in Sichtweite, meist auf einem Hügel.

Wollte eine Partei der anderen eine Nachricht übermitteln, hob sie eine Fackel. Sobald die zweite Partei die erhobene Fackel sah, hob sie ebenfalls ihre, um ihre Bereitschaft zum Empfang der Nachricht zu signalisieren . Sobald der erste Absender seine Fackel senkte, zogen beide Seiten gleichzeitig den Stöpsel aus dem Wassergefäß.

Während das Wasser abfloss, wurden verschiedene Botschaften auf der Stange sichtbar. Sobald die gewünschte Botschaft oben ankam, entzündete der Absender erneut seine Taschenlampe und signalisierte dem Empfänger, das Gefäß wieder zu verschließen und die Botschaft auf der Stange zu lesen.

Damit dies funktionierte, mussten beide Parteien gleich große Gefäße mit der gleichen Wassermenge und Stangen mit denselben Botschaften verwenden. Außerdem mussten sie sehr präzise vorgehen und den Abfluss im richtigen Moment starten und stoppen.

Der hydraulische Telegraf als fortschrittliche Kommunikationstechnologie

Obwohl die Technologie des hydraulischen Telegrafen sehr einfach erscheint, wurde ihre Erfindung als bedeutender Fortschritt in der Kommunikationstechnik gefeiert, da sie die Übermittlung vorbestimmter Nachrichten über große Entfernungen ermöglichte.

Im Falle eines Eindringlings oder sich nähernder Feinde hätten diese lediglich die kurzen Lichtblitze wahrgenommen und die Nachricht in keiner Weise abfangen können.

Diese Entwicklung in der Kommunikation bedeutete auch einen großen Fortschritt in der militärischen Kommunikation und Strategie.

Während des Ersten Punischen Krieges (264 bis 241 v. Chr.) wurden Nachrichten von Sizilien nach Karthago mithilfe des hydraulischen Telegrafen, auch Semaphore genannt, übermittelt .

Mithilfe der hydraulischen Telegrafie konnte das Militär nun gezielte Nachrichten übermitteln, die es anderen Militärangehörigen sowie Zivilisten ermöglichten, sich besser auf mögliche Invasionen zu Land oder zu Wasser vorzubereiten.

Diese frühe Form der Fernkommunikation war für ihre Zeit fortschrittlich und ebnete den Weg für zukünftige Kommunikationsformen, die zu den vielen heute verfügbaren Methoden geführt haben.