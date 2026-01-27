Häuser hängen am Abgrund: Videos zeigen kilometerlangen Erdrutsch auf Sizilien (Video)

Nach schweren Regenfällen hat ein kilometerbreiter Erdrutsch die sizilianische Stadt Niscemi bedroht, rund 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Drohnenvideos zeigen zerstörte Straßen und Häuser an der Abbruchkante.

Ein riesiger Abgrund direkt an Wohngebäuden:

Nach heftigen Regenfällen ist es in der sizilianischen Stadt Niscemi zu einem massiven Erdrutsch gekommen. Rund 1000 Menschen mussten am Montag ihre Häuser verlassen, nachdem sich ein mehrere Kilometer breiter Hangrutsch weiter in Richtung Wohngebiet zog. Dieser hatte sich am Sonntag bereits gelöst.

Niscemi von Außenwelt abgeschnitten

Drohnenvideos zeigen das Ausmaß der Zerstörung aus der Luft: aufgerissene Straßen, Schutt, Trümmer und Häuser und Autos, die direkt an der Abbruchkante stehen. Ganze Straßenzüge wurden gesperrt, Einsatzkräfte evakuierten die betroffenen Viertel.

Die einzige Zufahrtsstraße zur Stadt wurde beschädigt und Niscemi drohte, zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Das berichtet das Nachrichtenportal „News5“.

Laut „Rai News“ sind mehr als 70 Einsatzkräfte und Freiwillige vor Ort im Einsatz, es wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die Behörden warnen vor weiteren Erdrutschen, während für Sizilien weiterhin eine Unwetterwarnung gilt.

Video:

