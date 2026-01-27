Eine beunruhigende Simulation zeigt, was mit Ihrem Körper passieren würde, wenn Sie nur Blut trinken würden (Video)

Es ist ein großes Jahr für Vampire , und nachdem Nosferatu das Jahr mit einem Paukenschlag begonnen hat, wurde angekündigt, dass Buffy the Vampire Slayer zurückkehrt, und wir haben den kommenden Vampir-zentrierten Film Sinners mit Michael B. Jordan

Während die europäische Folklore reich an Geschichten über Vampire und ihre blutsaugenden Fähigkeiten ist, beschränken sich diese glücklicherweise auf die Fiktion von Bram Stokers Dracula und den Twilight- Filmen… oder so hoffen wir.

Neben der Vorstellung, sich in Fledermäuse zu verwandeln, Sonnenlicht zu meiden und spitze Eckzähne zu haben, ist die Idee, dass Vampire von Blut leben, eines ihrer bekanntesten Merkmale. Wir haben viel über Diäten gehört, bei denen Menschen versuchen, sich ausschließlich von Fleisch zu ernähren , aber die Frage ist: Könnte man wirklich nur von Blut überleben?

Ein neues Video von Zack D. Films erklärt, was passieren würde, wenn man versuchen würde, sich ausschließlich von Blut zu ernähren.

In dem kurzen YouTube- Video wird erklärt, dass ein halber Liter Blut etwa 700 Kalorien enthält, und obwohl empfohlen wird, täglich zwischen drei und vier Liter Wasser zu trinken, erscheint das doch eine ziemlich große Menge Blut.

Obwohl Blut lebensnotwendige Kalorien liefert, warnt das Video davor, dass ein Aufenthalt in einer Blutbank lebensbedrohliche Folgen für unseren Körper haben kann. Zack D. Films erklärt, dass sich mit zunehmender Menge an Bluttransfusionen das im Körper vorhandene Eisen anreichert und Herz und Leber schädigt.

Man könnte anscheinend etwa sechs Wochen lang nur von Blut leben, obwohl uns schleierhaft ist, warum man so lange in einer Blutbank gefangen sein sollte oder warum man eine reine Blutdiät überhaupt woanders ausprobieren möchte. Danach würden die Organe versagen, also ist es keine gute Idee, es sei denn, jemand plant, einen als Vampir wiederzuerwecken.

Es stimmt, dass es Vampire im echten Leben gibt, und in einem Interview mit The Guardian aus dem Jahr 2015 bestätigte ein Gründungsmitglied der Vampire Alliance von Atlanta, dass der moderne Vampir im Allgemeinen wie jeder andere Mensch sei, dem man auf der Straße begegnet.

Nicht alle Tiere ernähren sich von Blut, aber wenn sie es tun, beinhaltet dies in der Regel, dass ein medizinisch ausgebildeter Fachmann zentimeterlange Einschnitte am Spender vornimmt und viel Papierkram erledigt wird, um sicherzustellen, dass keine durch Blut übertragbaren Krankheiten übertragen werden.

Als Reaktion auf das Video von Zack D. Films schrieb ein faszinierter Zuschauer: „Seitdem das Video erschienen ist, war es ganz ruhig um Dracula.“

Jemand anderes, der sich wie ein Möchtegern-Vampir anhört, fügte hinzu: „Bei mäßigem bis kontrolliertem Konsum könnte ich also theoretisch länger als 6 Wochen leben, richtig?“

Jemand anderes scherzte über den Kaloriengehalt eines halben Liters Blut und folgerte: „Dracula wird nach diesem Film wohl eine Diät machen müssen 😂“.

Elon Musk scherzte darüber, ein „3.000 Jahre alter, zeitreisender Vampir-Alien“ zu sein , und die Idee des Biohackers Bryan Johnson, sich das Blut seines Sohnes zu injizieren, wirkt etwas vampirisch. Auch wenn wir Vampire vorerst als Fiktion betrachten, hat uns dieses Video plötzlich den Appetit auf die Extraportion Blutwurst zum Frühstück verdorben.

Video: