Die NASA hat gerade zugegeben, dass etwas die Erde verfolgt … und niemand spricht darüber.

Seit Jahrzehnten beobachten Wissenschaftler Objekte in Erdnähe, die sich nicht wie normale Asteroiden verhalten. Sie ändern ihre Geschwindigkeit. Sie passen ihre Flugbahn an. Manche scheinen sogar … zu verharren.

Kürzlich räumten Forscher stillschweigend ein, dass ein Objekt in unserer Umlaufbahn keinem bekannten natürlichen Muster entspricht. Es ist kein Satellit. Es ist kein Weltraumschrott. Und es bewegt sich nicht so, wie es die Physik vorgibt.

Sie werden es nicht als künstlich bezeichnen. Sie werden es nicht als intelligent bezeichnen. Aber sie werden auch nicht erklären, warum es ohne Antrieb beschleunigt oder warum es periodisch aus den Überwachungssystemen verschwindet.

Ist es eine Sonde? Ein Relikt? Oder etwas, das uns schon viel länger beobachtet, als wir den Himmel beobachten?

Die meisten Menschen werden nie davon erfahren.

Aber wenn man es einmal gesehen hat … wird man nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken.

