Es gibt Hinweise darauf, dass die Sahara keine natürliche Formation ist

Die Sahara, die größte Wüste der Welt, war nicht immer die trockene Region, die wir heute kennen. Vor mehr als 10.000 Jahren war die gigantische Dünenlandschaft, die wir heute sehen, in Wirklichkeit eine grüne Wiese, die von Seen überflutet war.

Die drastische Veränderung der Landschaft wurde oft einer Veränderung der Erdumlaufbahn zugeschrieben, doch eine neue Hypothese legt nahe, dass der Mensch für den Übergang der Sahara in die unwirtliche Wüste, die wir heute sehen, verantwortlich war.

Eine neue Studie kam zu dem Schluss, dass unsere Spezies eine grundlegende Rolle bei der Entstehung der Wüste gespielt hat.

Ein neuer Artikel des Archäologen David Wright von der Seoul National University, der in Frontiers in Earth Science veröffentlicht wurde , widerspricht den Schlussfolgerungen der meisten bisherigen Studien, die Veränderungen in der Erdumlaufbahn oder natürliche Veränderungen der Vegetation als Hauptursachen für die Entstehung der Sahara als riesige Wüste ansehen.

Um seine Hypothese zu testen, überprüfte Wright die archäologischen Belege für die ersten Weideaktivitäten in der gesamten Subsahara-Region und verglich diese mit Aufzeichnungen über die Ausbreitung von Buschvegetation, einem Indikator für den ökologischen Wandel hin zu Wüstenbedingungen.

Berichten zufolge begann alles vor etwa 8.000 Jahren, als afrikanische Jungsteinzeitgemeinschaften in der Nähe des Nils mit Weidewirtschaft experimentierten. Diese Technik verbreitete sich allmählich nach Westen, und mit der Ausbreitung der Gemeinschaften wurden große Mengen an Vieh eingeführt, wodurch immer mehr Vegetation gerodet werden musste, um die Tiere zu weiden und unterzubringen.

Diese massive Veränderung verwandelte den Boden in Buschland, das fast keinen Schutz mehr vor den Sonnenstrahlen bot. Dadurch wurde mehr Sonnenlicht von der Erdoberfläche reflektiert, was die atmosphärischen Bedingungen veränderte.

Laut Experten führte dies zu einer Verringerung der Monsunregen, was wiederum zu weiterer Wüstenbildung und Vegetationsverlust führte.

Im Laufe der Jahre dehnte sich dieser Zyklus schließlich aus und führte zur „Terraformung“ eines Gebiets von der Größe der USA in die Wüste, die wir heute sehen.

Es bleibt noch viel zu tun, um die Lücken zu schließen, aber Wright glaubt, dass unter der Oberfläche eine Menge Informationen verborgen liegen: „Damals gab es überall in der Sahara Seen, und diese werden Aufzeichnungen über die sich verändernde Vegetation enthalten“, sagte Dr. David Wright in einer Erklärung.

„Wir müssen diese ehemaligen Seeböden genauer untersuchen, um Vegetationsaufzeichnungen zu erhalten, archäologische Funde zu analysieren und herauszufinden, was die Menschen dort taten. Es ist sehr schwierig, den Einfluss der Vegetation auf Klimasysteme zu modellieren. Es ist unsere Aufgabe als Archäologen und Ökologen, die Daten zu erheben und so zur Entwicklung ausgefeilterer Modelle beizutragen.“

Obwohl die Ereignisse mehrere tausend Jahre zurückliegen, sind die Folgen der von Menschen verursachten Umwelt- und Klimazerstörung leicht zu erkennen.

Da etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung in Wüstenregionen leben, unterstreicht Wright die Bedeutung dieser Erkenntnis: „Die Folgen unserer Veränderungen der Ökosysteme haben einen direkten Einfluss darauf, ob Menschen in trockenen Umgebungen auf unbestimmte Zeit überleben können.“