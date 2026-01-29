Ungewöhnliches Phänomen: Bäume „explodieren“ nach Monster-Sturm in den USA (Video)

Es knallt. Wieder und wieder. Mitten im tief verschneiten Wald. In den USA berichten Menschen von einem unheimlichen Phänomen: Bäume, die scheinbar explodieren. Auslöser ist ein heftiger Wintersturm, ja ein Monster-Sturm, der in den vergangenen Tagen große Teile der USA mit Eis, Schnee und extremer Kälte überzogen hat.

Mindestens 30 Tote wurden gemeldet, Hunderttausende Bewohner sind noch immer ohne Strom. Straßen sind gesperrt, Leitungen durch umgestürzte Bäume zerstört.

Mitten in diesem Chaos häuften sich Berichte über laute Knall-Geräusche. Anwohner sprechen von „Schüssen“, von „Explosionen“ – verursacht von Bäumen. Sogar Meteorologen haben schon davor gewarnt.



Das steckt hinter der „Explosion“

Doch was steckt wirklich hinter den angeblich explodierenden Bäumen? Experten sprechen von sogenannten Frostrissen. Bei extremem und plötzlichem Temperaturabfall gefrieren Flüssigkeiten im Inneren der Bäume. Sie dehnen sich aus und setzen den Stamm unter enormen Druck.

Hält die Rinde diesem Druck nicht stand, reißt der Baum auf. Der Moment, in dem Holz und Rinde splittern, erzeugt den lauten Knall, den viele für einen Schuss oder eine Explosion halten. „Es ist ein extrem lauter Knall, ähnlich wie ein Gewehrschuss“, erklärt der Experte John Seiler von der Virginia Tech University gegenüber CNN.

Besonders betroffen sind Bäume, die keine Zeit hatten, sich an die Kälte anzupassen – etwa bei plötzlichen Temperaturstürzen wie derzeit in den USA, wo auch in wärmeren Bundesstaaten wie Texas Temperaturen von minus 20 Grad gemessen wurden. In anderen Bundesstaaten wurden gar bis zu minus 40 Grad gemessen.

Die Baum-Explosion ist laut Experten aber nicht gefährlich. Beim Aufreißen der Stämme fliegen keine Holzsplitter durch die Gegend. Für Spaziergänger besteht in der Regel keine Gefahr. Auch der Baum überlebe die „Explosion“ in der Regel, sagen Experten. Allerdings können durch die Risse später Insekten, Pilze oder Bakterien in den Stamm eindringen und den Baum langfristig schädigen.

Viel gefährlicher ist die enorme Eis- und Schneelast: Schwere Äste können abbrechen, ganze Baumkronen umstürzen. Vor allem große, freistehende Bäume können unter der Last von Eis und nassem Schnee für Spaziergänger zur tödlichen Falle werden.

