⚠️ Ich glaube, wir befinden uns nun in der letzten Phase der drei großen Ereignisse, die unsere Gesellschaft grundlegend verändert haben – und zwar nicht zum Besseren.

💥 Das erste war die Erfindung des Internets. Es versprach unbegrenztes Wissen und Vernetzung, doch es ersetzte stillschweigend tiefgründiges Denken durch ständige Reizüberflutung. Informationen wurden unendlich verfügbar, Weisheit hingegen selten.

💥 Das zweite war der Aufstieg der sozialen Medien. Was als Möglichkeit begann, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, entwickelte sich langsam zu einem Motor für Vergleiche, Sucht, Empörung und das Streben nach Anerkennung.

Es hat unsere Sicht auf uns selbst, andere und sogar die Wahrheit selbst verändert. Angstzustände nahmen zu. Die Aufmerksamkeitsspanne sank. Die Einsamkeit nahm zu – ironischerweise in der am besten vernetzten Generation der Geschichte.

💥Jetzt befinden wir uns in der dritten und gefährlichsten Phase: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ.

KI verändert nicht nur unsere Arbeitsweise, sondern prägt auch unser Denken, unser Schaffen, unsere Beziehungen und sogar unsere Wahrnehmung der Realität. Wir lagern Gedächtnis, Kreativität, Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung an Maschinen aus.

Das Ergebnis? Emotionale Distanzierung. Psychische Abhängigkeit. Eine wachsende Abstumpfung gegenüber dem, was real und menschlich ist.

Der Schaden ist nicht länger theoretisch. Wir sehen ihn emotional in zunehmenden Depressionen und Angstzuständen. Körperlich in Bewegungsmangel, Schlafstörungen und einem überreizten Gehirn.

Psychisch in fragmentierter Aufmerksamkeit, geschwächter Identität und einem Verlust an Sinn. Jeder Schritt wurde als „Fortschritt“ verkauft. Doch mit jedem Fortschritt ging stillschweigend etwas zutiefst Menschliches verloren.

Technologie ist ein Werkzeug – aber Werkzeuge prägen die Hände, die sie führen.

Und wenn wir nicht innehalten, nachdenken und uns wieder bewusst machen, was es bedeutet, Mensch zu sein, könnten wir in einer Welt aufwachen, die sich nicht mehr daran erinnert, warum die Menschlichkeit überhaupt wichtig war.