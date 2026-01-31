Medium warnt: Drei beunruhigende Vorhersagen für 2026 werden enthüllt

Das Medium Jill M. Jackson hat ihre Vorhersagen für 2026 veröffentlicht, und die sehen nicht gut aus.

Madison Burgess

Da das Jahr 2026 bereits vor der Tür steht, ist es fast an der Zeit, sich endgültig vom Jahr 2025 zu verabschieden.

Das neue Jahr bringt für viele von uns auf der ganzen Welt eine Zeit der Besinnung mit sich , in der wir auf das zurückblicken, was in den vergangenen zwölf Monaten geschehen ist, und versuchen, Pläne für das Kommende zu schmieden.

Wer von uns spirituell ist, geht vielleicht zu einem Wahrsager, um sich die Tarotkarten legen zu lassen, oder liest die Vorhersagen berühmter Mystiker wie Nostradamus und Baba Wanga.

Unter den Sehern, die ihre Prophezeiungen für das Jahr 2026 teilen, ist auch das Medium Jill M. Jackson, die auf unheimliche Weise gewarnt hat, dass „viele Veränderungen bevorstehen“ und wir uns „vorbereiten“ müssen.

Wie The Express berichtet , skizzierte Jill in einem kürzlich erschienenen Interview in einer Folge des JeffMara -Podcasts drei besorgniserregende Prognosen, die sich in den nächsten 12 Monaten bewahrheiten könnten – und ehrlich gesagt, sieht es nicht gut aus.

Auf die Frage, worauf wir uns vorbereiten sollten, sagte sie: „Ich glaube fest an die Kraft der Vorbereitung, im Gegensatz zur von Angst getriebenen Energie.“

Jill fügte hinzu, dass es angesichts all der bevorstehenden Veränderungen wichtig sei, dass wir uns in einer „vorbereiteten Position“ befänden.

Also – was sind sie?

Wirtschaftliche Instabilität

Jills erste Prognose für 2026 hat einen finanziellen Bezug, da das Medium wirtschaftliche Turbulenzen voraussieht.

Sie sagte: „Für 2026 sehe ich also eine starke Polarisierung. Ich erwarte anhaltende wirtschaftliche Instabilität, viele Aufs und Abs. Es wird sich wie eine Achterbahnfahrt anfühlen. Leider gehe ich davon aus, dass 2026 deutlich mehr Menschen ihre Arbeit verlieren werden.“

Darüber hinaus glaubt Jill, dass viele Menschen eine „komplette Kehrtwende“ vollziehen werden, indem sie eine Stelle, die sie „jahrelang innehatten“, für etwas anderes aufgeben.

Ob dieser Aspekt besonders positiv oder negativ zu bewerten ist, bleibt unklar. Es sieht jedoch so aus, als würden viele Menschen einen Neuanfang wagen, um etwas Neues auszuprobieren.

Naturkatastrophen

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Jills zweite Vorhersage eine negative ist, da das Medium weitere Naturkatastrophen voraussagt.

Dies geschieht, nachdem der verstorbene bulgarische Mystiker Baba Wanga ebenfalls weitere Naturkatastrophen für das Jahr 2026 vorhergesagt hatte, jedoch keine Details darüber nannte, wo oder wann diese eintreten würden.

Jill sagte: „Ich hatte in den siebziger Jahren ein Erdbeben in Japan miterlebt. Leider ist das tatsächlich eingetreten.“

„Mir ist es lieber, wenn meine Vorhersagen zu solchen Veränderungen auf der Erde nicht ganz genau sind, aber ich sehe, dass in Japan noch mehr Erdbeben auf uns zukommen. Ich beobachte eine Zunahme von Erdbeben an der Westküste.“

Sie präzisierte: „Ich sehe Orte wie Indonesien und Thailand. Seit Jahren, seit mehreren Jahren, spricht die geistige Welt von diesen großen Wasserereignissen; ich habe das Gefühl, dass das so weitergeht.“

Weltkonflikte

Und als ob es nicht schon schlimm genug wäre, sollen wir laut dem Medium im Jahr 2026 auch noch mit weiteren Konflikten rechnen.

Mit Blick auf Venezuela sagte sie, es sei eine „interessante Dynamik“ und sie spüre „leider auch eine Eskalation“, fügte aber hinzu, sie habe das Gefühl, dass sich das etwa Mitte 2026 wieder legen werde.

„Aber ich habe das Gefühl, Jeff, dass es bis 2026 so weitergeht. Ich glaube, wir werden in bestimmten Regionen einen größeren Konflikt und sogar einen weltweiten Konflikt erleben.“

Und was die aktuellen Konflikte in der Welt betrifft, so geht Jill davon aus, dass diese Kriege noch mehrere Jahre andauern werden.

Kein besonders erfreulicher Start ins neue Jahr also.