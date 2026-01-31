Gefälschte Geschichte: Das menschliche Klonen im alten Indien

Wer meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich mich seit Langem mit der Geschichte des Klonens von Menschen beschäftige. Heute möchte ich Ihnen das Mahābhārata vorstellen, das erste schriftliche Dokument, das die gezielte Vermehrung menschlichen Lebens von einem einzigen biologischen Ursprung beschreibt. Von Guy Anderson

Es entstand in Nordindien zwischen 300 v. Chr. und 300 n. Chr., obwohl die Geschichten selbst viel älter sind und ursprünglich mündlich überliefert wurden. Traditionell wird das Werk Vyāsa zugeschrieben, der nicht nur als Verfasser genannt wird, sondern auch immer wieder als Mann in Erscheinung tritt, der an der Entstehung und dem Fortbestand königlicher Blutlinien beteiligt war.

Das Mahābhārata ist von der Erbfolge fasziniert, und jeder größere Konflikt im Text dreht sich darum, wer geboren wird, wer das Recht zu herrschen hat und was geschieht, wenn die Thronfolge scheitert. Königreiche entstehen und vergehen, je nachdem, ob Erben gezeugt werden, und wenn die natürliche Fortpflanzung nicht zum gewünschten Ergebnis führt, wird eingegriffen.

Das extremste Beispiel findet sich im Haushalt von König Dhritarāshtra von Hastināpura. Dhritarāshtra ist blind und regiert nur, weil sein jüngerer Bruder ohne Erben starb und von seiner Frau Gandhārī erwartet wird, dass sie durch die Geburt von Söhnen die Zukunft der Dynastie sichert.

Sie wird schwanger und trägt die Schwangerschaft ungewöhnlich lange aus, weit über das hinaus, was irgendjemand erwartet. Als sie schließlich endet, gebiert sie kein Kind, sondern etwas, das als ein einziger Klumpen oder eine Masse lebenden Fleisches beschrieben wird.

An diesem Punkt wird Vyāsa gerufen, und er verwirft das Geschaffene weder, noch versucht er, es rückgängig zu machen. Vielmehr betrachtet er es als unvollendet, nicht als gescheitert, und teilt die Masse in 100 Stücke. Jedes Stück wird dann in ein separates Gefäß, meist einen Topf, gelegt, und diese Gefäße werden warm und geschützt aufbewahrt.

Der Text macht deutlich, dass die Gefäße als künstliche Räume für die Entwicklung dienen. Mit der Zeit wächst jedes Stück zu einem Kind heran, und nach dieser Inkubationszeit werden 100 Söhne geboren – diese Söhne sind die Kauravas.

Der Text beschreibt diese Abfolge eindeutig: Ursprung, Teilung, Eindämmung, Wachstum und schließlich Geburt. Die Anzahl der Kinder ist von Anfang an festgelegt; das Ergebnis wird durch Teilung und Kultivierung, nicht durch wiederholte Fortpflanzung, erreicht.

Andere antike Texte beschreiben Götter, die Menschen erschaffen, Helden, die durch Wunder erscheinen, oder Kinder, die durch göttliches Eingreifen geboren werden.

Doch keiner von ihnen beschreibt, wie eine biologische Quelle geteilt und zu mehreren Menschen entwickelt wird. Das Mahābhārata hingegen tut dies – und zwar ganz praktisch, ohne das Ereignis innerhalb der Geschichte als symbolisch zu deuten.

Die Söhne wachsen gemeinsam auf, werden zu Prinzen und Kriegern ausgebildet und agieren als Einheit. Ihre gemeinsame Herkunft stärkt ihre Loyalität zueinander und verschärft ihre Feindschaft gegenüber ihren Cousins, den Pāndavas, die ebenfalls Anspruch auf den Thron erheben.

Die Rivalität eskaliert durch Täuschung, Verbannung und wiederholte Demütigungsversuche, bis sie schließlich im Krieg von Kurukshetra, dem zentralen Ereignis des Epos, eskaliert.

Fast alle Kauravas sterben in diesem Krieg; die Dynastie, die durch die Teilung eines einzigen Lebens erhalten geblieben war, wird durch den darauffolgenden Konflikt beinahe vollständig ausgelöscht. Die Vermehrung des Lebens löst zwar ein Problem, schafft aber ein anderes von weit größerem Ausmaß…

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

