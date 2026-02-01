„Der Außerirdische von Varginha“: 30 Jahre altes Rätsel um einen „Alien“, der von drei Mädchen gesichtet wurde, eine militärische Vertuschung und ein Arzt, der sich erst jetzt meldet, um die „Kreatur zu beschreiben, die in sein Krankenhaus gebracht wurde“

Vor dreißig Jahren begegneten drei Mädchen in einer beschaulichen Gemeinde im Süden Brasiliens einem außerirdisch anmutenden Wesen, das sie jahrzehntelang verfolgen sollte.

Sie beschrieben es als ein Wesen mit herzförmigem Gesicht, großen roten Augen, drei Hörnern auf der Stirn und einem glänzenden braunen Körper, das in einem unbebauten Grundstück in der Stadt Varginha neben einer Mauer kauerte.

Voller Entsetzen flohen die Mädchen und erzählten ihrer Mutter, sie hätten den Teufel gesehen.

Diese Begegnung am 20. Januar 1996 begründete das Mysterium des „ET von Varginha“, ein Fall, der bis heute ungelöst ist.

Nun steht die Geschichte erneut im Rampenlicht, nachdem neue Zeugenaussagen aufgetaucht sind, darunter die eines Arztes, der behauptet, in seinem Krankenhaus einem nicht-menschlichen Wesen begegnet zu sein.

Eine der Zeuginnen, Liliane Silva, sagte damals: „Es hatte Arme und Beine wie ein Mensch, aber auch drei Hörner.“

Der Account der Mädchen verbreitete sich rasend schnell in ganz Brasilien, wurde zu einer nationalen Sensation und erhielt den Spitznamen „das ET von Varginha“.

In den Tagen nach der Sichtung befragte der örtliche Anwalt und Ufologe Ubirajara Rodrigues die Mädchen.

Nachdem er ihre Schilderung gehört hatte, sagte er zu ihnen: „Ihr habt keinen Dämon oder einen Affen gesehen, ihr habt einen Außerirdischen gesehen“, erinnerte sich Silva Jahre später in einer Dokumentation, die zum Jahrestag veröffentlicht wurde.

In den darauffolgenden Wochen begannen Ufologen, anonyme Zeugenaussagen von Personen zu sammeln, die behaupteten, Angehörige des Militärs zu sein.

Sie behaupteten, das Wesen sei lebend gefangen, in ein Krankenhaus gebracht und später in die Kaserne Três Corações verlegt worden, bevor es in ein geheimes Labor in Campinas gebracht wurde.

Ein Soldat behauptete, das Wesen habe „kaum eine Nase gehabt, seine Augen seien sehr rot gewesen und sein Mund klein“.

Anwohner berichteten außerdem, ein UFO über dem Gebiet fliegen und anschließend landen gesehen zu haben.

Als die Geschichte an Brisanz gewann, leitete die brasilianische Armee eine offizielle Untersuchung ein.

Die Ermittler befragten Soldaten, Kommandeure, Feuerwehrleute und Ufologen, die Bücher über den Fall veröffentlicht hatten. Sie untersuchten außerdem die Fahrtenbücher von Militärfahrzeugen aus den relevanten Tagen.

Das Ergebnis war eine zweibändige Untersuchung mit insgesamt 600 Seiten, in der die Geschichte als falsch bezeichnet und den Medien vorgeworfen wurde, Lügen zu verbreiten.

„Die von der Presse zitierten Militärangehörigen waren an keinerlei Operationen zum Transport von Fracht jeglicher Art beteiligt. Die Medien irren sich und verbreiten unwahre Behauptungen“, heißt es in dem Bericht.

Die offizielle Erklärung deutete darauf hin, dass die Mädchen das Gesehene während eines heftigen Sommergewitters mit Starkregen und Hagel falsch interpretiert hatten.

Die Ermittler vermuteten, dass es sich bei der Gestalt um Luís Antônio de Paula handeln könnte, der in der Gegend als Mudinho bekannt war, ein Mann mit geistigen Behinderungen, der gebeugt durch die Stadt ging.

Die Zeugen haben diese Erklärung seither stets zurückgewiesen. „Wir kannten Mudinho seit unserer Kindheit; er kauerte immer“, sagte Valquiria Silva. „Zweifellos war er es nicht.“

Silva äußerte sich in einer neuen Dokumentation von Globo, die aktuelle Zeugenaussagen enthält, darunter die des Neurologen Italo Venturelli, der behauptet, 1996 in einem Krankenhaus in Varginha einem nichtmenschlichen Wesen begegnet zu sein.

„Es war wie ein Kind, weder grün noch braun, wie man sagte. Was ich sah, war weiß, mit einem tropfenförmigen Schädel und lilafarbenen Augen. Ich sah es an, es sah mich an, es sah aus dem Fenster und wieder zu mir zurück“, sagte Venturelli.

Er erklärte, dass ihn die Angst vor Spott jahrzehntelang zum Schweigen gebracht habe, aber eine schwere Krankheit, die ihn beinahe das Leben kostete, ihn dazu veranlasste, sich öffentlich zu äußern.

„Es war völlig anders als ein Mensch. Es war sehr ruhig, es wirkte wie ein Engel“, sagte er.

Weitere Zeugenaussagen wurden diese Woche auf einer Pressekonferenz in Washington vorgetragen, die vom investigativen Filmemacher James Fox organisiert wurde.

Fox führte Regie bei dem Film „Moment of Contact“ über den Varginha-Vorfall, in dem er mehrere prominente Zeugen interviewte.

Der Regisseur präsentierte schriftliche und Video-Aussagen von Personen, die angaben, im Januar 1996 nach einem UFO-Absturz einer nichtmenschlichen biologischen Entität begegnet zu sein.

Zeugen berichteten, dass ein zigarrenförmiges Objekt in Seenot in ein Feld nahe Varginha gestürzt sei.

Carlos de Sousa, ein Brasilianer, der angab, den Absturz beobachtet zu haben, sagte auf der Konferenz, er habe das Objekt zunächst für ein Luftschiff gehalten.

Er beschrieb, wie er Trümmerteile um einen Teil des Flugobjekts verstreut sah und einen starken Geruch nach Ammoniak und faulen Eiern wahrnahm.

Laut de Sousa trafen kurz darauf Armeefahrzeuge ein und Soldaten befahlen ihm unter Waffengewalt, wegzugehen.

Er sagte, dass nach Verlassen des Tatorts Männer in Anzügen in einem unmarkierten Auto auf ihn zukamen und Kenntnisse über seine persönlichen Daten vortäuschten, bevor sie ihm sagten, sie hätten nichts gesehen.

Der Journalist Nyei Nadeia behauptete, er habe eine ähnliche Situation erlebt, als er versuchte, den Vorfall zu untersuchen.

Er sagte, er sei von Soldaten aufgehalten worden und habe gehört, wie Leute durch den Wald rannten und riefen: „Umzingelt es!“ und „Es ist glatt!“. Er sei gewarnt worden, dass er verhaftet werden könne, wenn er weiterhin Fragen stelle.

Die Mutter von Liliane und Valquiria Silva meldete sich ebenfalls per Videobotschaft auf der Konferenz zu Wort und berichtete, sie habe einen Fußabdruck mit drei langen Zehen im Gras gefunden und einen anhaltenden Geruch bemerkt.

Luiza Helena de Silva beschrieb den Besuch von vier schwarz gekleideten Männern, die angeblich Geld anboten, wenn die Familie aussagen würde, die Mädchen hätten ein Tier oder einen kranken Menschen gesehen.

Auf der Konferenz kamen auch Zeugen zu Wort, die behaupteten, am Militär beteiligt gewesen zu sein.

Ein Mann, dessen Identität geheim gehalten wurde, sagte aus, er habe geholfen, einen Außerirdischen aus einem Krankenhaus zu transportieren, bevor er ihn anderen Soldaten übergab.

Ein Gerichtsmediziner, der zu dieser Zeit in Varginha arbeitete, beschrieb die Durchführung einer Autopsie an einem jungen Soldaten, der unerwartet an einer offenbar schweren Infektion gestorben war.

Ein beteiligter Pathologe erklärte, das Bakterium sei hochaggressiv und ungewöhnlich. In einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Vorfall gab er an, dass das Bakterium zwar auf der Erde vorkomme, aber normalerweise keine Menschen infizieren würde.

Venturelli sprach ebenfalls auf der Konferenz und erläuterte seine Aussage. Er behauptete, er habe gespürt, dass das Tier im Krankenhaus für die Pflege dankbar war und gehen wollte.

Der Neurochirurg beschrieb, er habe den Eindruck gehabt, dass das Wesen sehr intelligent sei und sein Blick von einem starken Sinn für Verständnis und Mitgefühl zeuge.

Der pensionierte Oberst Fred Clausen berichtete auf der Konferenz, dass er 1980 während seiner Tätigkeit als Kampfpilot einem UFO begegnet sei, das Militär jedoch die Aufnahmen seiner Bordkamera beschlagnahmt habe.

Er sagte, er glaube, dass im Januar 1996 ein US-Frachtflugzeug heimlich nach Brasilien geflogen und mit „ungewöhnlicher Fracht“ wieder abgeflogen sei, und forderte jeden, der Kenntnisse über eine solche Mission habe, auf, sich zu melden.

Das Pentagon hat jegliche Beweise zurückgewiesen, die unidentifizierte Flugobjekte mit außerirdischem Leben in Verbindung bringen.

Die brasilianischen Behörden haben die Behauptungen über außerirdische Aktivitäten nie offiziell bestätigt.

Der Stadtrat von Varginha erklärte laut El Pais, er habe sich noch nie zu den militärischen Ermittlungen geäußert.

Der jetzige Bürgermeister der Stadt, Leonardo Ciacci, enthüllte jedoch in der Globo-Dokumentation, dass das Krankenhaus, in das der Vorfall angeblich verwickelt war, am Tag des Vorfalls die tägliche Brotlieferung verweigerte, als er 1996 eine örtliche Bäckerei leitete.

Während das Rätsel weiterhin besteht, haben die Einwohner von Varginha ihre Alien-Geschichte angenommen.

Einst ausschließlich als bedeutendes Kaffeeanbaugebiet bekannt, ist die Stadt heute eine Touristenattraktion. Besucher strömen herbei, um Statuen des „ET von Varginha“ sowie einen als UFO gestalteten Wasserturm zu sehen.