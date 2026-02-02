Die beschleunigte Polwanderung

Der magnetische Nordpol der Erde ist nicht wie der geografische Pol ortsfest.

Über vier Jahrhunderte driftete er langsam von Nordkanada in Richtung Sibirien, doch im späten 20. Jahrhundert beschleunigte sich seine Bewegung dramatisch und erreichte Geschwindigkeiten von über 50 Kilometern pro Jahr.

Wissenschaftler führen diese rasante Bewegung auf Veränderungen tief im äußeren Erdkern zurück, wo fließendes, geschmolzenes Eisen das Magnetfeld des Planeten erzeugt. Verschiebungen dieser starken Ströme, insbesondere unter Sibirien, veränderten das Gleichgewicht der magnetischen Kräfte und beschleunigten die Polwanderung über die Arktis.

Obwohl sich die Geschwindigkeit in letzter Zeit auf etwa 35 Kilometer pro Jahr verlangsamt hat, ist die Bewegung weiterhin von Bedeutung.

Navigationssysteme, Flugkarten, Satelliten und sogar Tierwanderungen basieren auf präzisen Magnetfeldmodellen.

Aktualisierte Daten von Behörden wie der NOAA und der NASA tragen dazu bei, moderne Technologien an einen sich ständig verändernden Planeten anzupassen.