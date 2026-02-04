Medienbericht: Rätselhaftes Objekt über türkischer Stadt gefilmt (Video)

Ein verblüffter Türke filmte kürzlich ein rätselhaftes UFO über einer Stadt, in der vier Monate zuvor ein unheimlich ähnliches Objekt gesichtet worden war.

Die Sichtung ereignete sich Berichten zufolge am vergangenen Samstagabend in Balçova. In dem Video ist zu hören, wie der Zeuge die ungewöhnliche Kugel im Vergleich zu Mond und Sternen bestaunt und sich fragt, was es sein könnte.

Seltsamerweise, so bemerkte er, weise das UFO eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Anomalie auf, die Anfang Oktober über Balçova beobachtet worden war.

„Die meisten Leute machen daraus ein lustiges Thema“, erklärte der Zeuge und bedauerte, dass „sie nicht in der Sprache der Wissenschaft darüber diskutieren“.

Was das seltsame Objekt über Balçova gewesen sein könnte, darüber wird spekuliert, ob es sich um außerirdische Besucher gehandelt haben könnte.

Skeptischere Beobachter halten es jedoch für etwas Alltäglicheres, wie einen Ballon, eine Drohne oder vielleicht sogar den Jupiter. Was halten Sie von den merkwürdigen Aufnahmen?

Video: