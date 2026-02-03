Die Ursprünge des Menschen laut alt-sumerischen Texten

Sumer , das „Land der zivilisierten Könige“, erlebte um 4500 v. Chr. in Mesopotamien , dem heutigen Irak, seine Blütezeit. Die Sumerer schufen eine hochentwickelte Zivilisation mit einem eigenen System aus ausgefeilter Sprache und Schrift, Architektur und Kunst sowie Astronomie und Mathematik. Ihr religiöses System war komplex und umfasste Hunderte von Göttern.

Alten Texten zufolge wurde jede sumerische Stadt von einem eigenen Gott beschützt; und obwohl Menschen und Götter zusammenlebten, dienten die Menschen den Göttern.

Die Nippur-Tafel: Die Entdeckung der alten sumerischen Texte

Als eine der frühesten bekannten schriftlichen Schöpfungsgeschichten besitzt die sumerische Schöpfungslegende eine bedeutende Bedeutung und bietet wertvolle Einblicke in die religiösen, politischen und kulturellen Aspekte des alten Mesopotamiens.

Der sumerische Schöpfungsmythos findet sich auf einer Tontafel in Nippur, einer antiken mesopotamischen Stadt, die um 5000 v. Chr. gegründet wurde. Die Erschaffung der Erde ( Enuma Elish ) beginnt laut den sumerischen Tontafeln folgendermaßen:

Als der Himmel noch keinen Namen hatte

und die Erde darunter noch namenlos war, da waren

der Urgott Apsu, der sie zeugte,

und das Chaos, Tiamut, ihre Mutter,

ihre Wasser vermischt,

und kein Feld entstand, kein Sumpf war zu sehen;

als noch keiner der Götter ins Leben gerufen worden war,

keiner einen Namen trug und kein Schicksal bestimmt war;

da wurden die Götter inmitten des Himmels erschaffen,

Lahmu und Lahamu wurden ins Leben gerufen…

In den Texten wird erwähnt, dass die Götter irgendwann gegen ihre Arbeit rebellierten.

Als die Götter wie die Menschen

die Arbeit trugen und den Preis dafür zahlten,

war die Mühe der Götter groß,

die Arbeit schwer, die Not groß.

Die Einheit von Gott und Mensch: Wie der erste Mensch ins Dasein trat

Anu , der Göttervater, fand ihre Arbeit zu schwer. Sein Sohn Enki , auch Ea genannt, schlug vor, den Menschen zu erschaffen, um diese Arbeit zu tragen. Mit der Hilfe seiner Halbschwester Ninki setzte er dies in die Tat um. Ein Gott wurde getötet, und sein Körper und sein Blut wurden mit Lehm vermischt. Aus diesem Material wurde der erste Mensch erschaffen, den Göttern ähnlich.

Du hast einen Gott mitsamt

seiner Persönlichkeit getötet

. Ich habe dir deine schwere Arbeit abgenommen

und dem Menschen deine Mühe auferlegt.

…

Im Lehm

sollen Gott und Mensch vereint sein,

zu einer Einheit zusammengeführt,

sodass bis zum Ende der Tage

Fleisch und Seele,

die in einem Gott gereift sind,

diese Seele in Blutsverwandtschaft verbunden sein soll.

Dieser erste Mensch wurde in Eden erschaffen , einem sumerischen Wort, das „flaches Gelände“ bedeutet. Im Gilgamesch-Epos wird Eden als Garten der Götter erwähnt und liegt irgendwo in Mesopotamien zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat.

Ursprünglich konnten sich die Menschen nicht selbst fortpflanzen, wurden aber später mithilfe von Enki und Ninki verändert. So entstand Adapa als voll funktionsfähiger und unabhängiger Mensch.

Diese „Veränderung“ erfolgte ohne die Zustimmung von Enkis Bruder Enlil , woraufhin ein Konflikt zwischen den Göttern ausbrach. Enlil wurde zum Widersacher der Menschen, und die sumerische Tontafel berichtet, dass die Menschen den Göttern dienten und viel Leid und Not ertragen mussten.

Adapa stieg mit Hilfe von Enki zu Anu auf, wo er eine Frage nach dem „Brot und Wasser des Lebens“ nicht beantworten konnte.

Die Meinungen über die Ähnlichkeiten zwischen dieser Schöpfungsgeschichte und der biblischen Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden gehen auseinander . Obwohl Adapa von Enki große Weisheit und Erkenntnis erhielt, lehnte er unwissentlich das Geschenk der Unsterblichkeit ab, als ihm „Brot und Wasser des Lebens“ angeboten wurden.

Adam und Eva wurden in den Garten Eden gesetzt und angewiesen, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Sie wurden jedoch von der Schlange verführt und aßen die verbotene Frucht, was zu ihrer Vertreibung aus dem Paradies führte.

Insgesamt kommt dem sumerischen Schöpfungsmythos eine bedeutende Bedeutung zu, da er zu den frühesten bekannten schriftlichen Schöpfungsgeschichten zählt und wertvolle Einblicke in die religiösen, politischen und kulturellen Aspekte des alten Mesopotamiens bietet.

Hinweis: Die Geschichte mit den Anunnaki, Nibiru und dem Goldabbau ist eine freie Erfindung von Zecharia Sitchin!

Wie in unserem Buch „Die Welt-Illusion„nachgewiesen wird.

