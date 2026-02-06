Eine erschreckende Simulation zeigt die düstere Realität dessen, was passieren würde, wenn es auf der Erde nur noch einen Mann gäbe

Im Internet mangelte es noch nie an Apokalypse-Szenarien.

Von Zombie-Ausbrüchen bis hin zu Asteroideneinschlägen – die Menschen scheinen fasziniert von der Idee zu sein, wie die Menschheit ihr Ende finden könnte.

KI-Simulationen haben ein düsteres Bild davon gezeichnet, wie ein globales Artensterben aussehen könnte, wenn ein Dritter Weltkrieg ausbrechen würde .

Unterdessen warnte der sogenannte „Pate der KI“ eindringlich vor der Zukunft der künstlichen Intelligenz und äußerte die Befürchtung, dass diese möglicherweise zum Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, führen könnte.

Viele dieser Ängste in der Öffentlichkeit mögen sich im Laufe der Zeit noch verstärken, doch sie betreffen bereits jetzt Millionen von Menschen weltweit, da die KI- Technologie immer mehr in den Alltag Einzug hält.

Doch einigen Experten zufolge könnte es noch viel, viel schlimmer kommen.

Wenn es darum geht, sich katastrophale Szenarien vorzustellen, hat sich der Content-Creator Zack D. Films einen Namen gemacht, indem er einige ziemlich düstere „Was wäre wenn“-Situationen visualisiert hat.

Der YouTuber demonstrierte verstörende Szenarien, wie zum Beispiel, was passieren würde, wenn man versuchen würde, sich ausschließlich von Blut zu ernähren , wie etwas so Simples wie ein infizierter Zahn potenziell tödlich sein könnte oder was passieren würde, wenn die Erde plötzlich aufhören würde, sich zu drehen (Spoiler: Es ist nicht angenehm).

Diesen Trend hat er nun fortgesetzt, indem er auf beunruhigende Weise veranschaulicht hat, was passieren würde, wenn nur noch ein einziger Mensch auf der Erde leben würde.

„Wenn du der einzige Mann wärst, der noch auf der Erde lebt , und alle anderen wären weiblich, wärst du für die Wiederbevölkerung des Planeten verantwortlich“, erklärte Zack seine Situation.

Auf den ersten Blick mag das wie ein Szenario klingen, von dem viele irgendwann einmal fantasiert haben. Doch die Realität, wie Zack zeigt, ist weitaus albtraumhafter.

„Weil alle Ihre Kinder die Hälfte Ihrer DNA teilen würden , würde sich diese DNA bei der Zeugung von Kindern untereinander noch stärker überschneiden“, sagte er. „Und in nur wenigen Generationen wären fast alle eng miteinander verwandt, was bedeuten würde, dass der Genpool gefährlich schnell schrumpfen würde.“

Die Wissenschaft bestätigt dies. Wenn Populationen zu klein und genetisch ähnlich werden, konzentrieren sich schädliche rezessive Gene, die normalerweise in einem größeren Genpool verdünnt würden, und werden stattdessen exprimiert.

Als Folge davon, erklärte er, würden Kinder mit schweren Defekten und Entwicklungsstörungen geboren, wie etwa „missgestalteten Schädeln und verdrehten Gliedmaßen“, neben anderen Mutationen.

„Ihre Organe würden sich nicht richtig entwickeln und viele [Kinder] würden nicht überleben“, erklärte Zack. „Je mehr Generationen vergehen, desto schlimmer wird es, bis die Population erneut zusammenbricht.“

Mit anderen Worten: Selbst wenn die Menschheit versuchen würde, sich von einem einzigen männlichen Überlebenden aus neu aufzubauen, würde die genetische Mathematik dieses Unterfangen innerhalb weniger Generationen zum Scheitern verurteilen.

Die Reaktionen in den Kommentaren reichten von schwarzem Humor bis hin zur Erkenntnis des düsteren Szenarios.

„Neuer Tipp, falls du der einzige Mann am Leben bist: Sei nicht hässlich“, witzelte ein Nutzer.

„Bruder beantwortet immer die Fragen, die wir nie gestellt haben“, antwortete ein anderer.

„Zach setzt seine nächtlichen Gedanken in die Tat um“, kommentierte ein dritter Nutzer.

Video: