Geheimnisse des Großen Attraktors: Nähert sich uns ein Monster aus den Tiefen des Weltraums? (Video)

Eines der größten Rätsel, vor denen Astronomen stehen, ist der Große Attraktor – eine Gravitationsanomalie, die in den dunkelsten Winkeln des Weltraums lauert.

Seit Anbeginn der Zeit, nach dem Urknall, dehnt sich das Universum rasant aus, doch wie sich herausstellt, bewegen sich nicht alle Galaxien in dieselbe Richtung. Irgendwo weit entfernt von uns, in den unendlichen Weiten des Weltraums, lauert der Große Attraktor, eine geheimnisvolle Kraft, die sich uns langsam, aber sicher nähert.

Bereits in den 1970er Jahren bemerkten Wissenschaftler das seltsame Verhalten von Galaxien in benachbarten Regionen des Universums. Neben der Bewegung der Galaxien in Richtung der Expansion des Universums wurde auch beobachtet, dass sich alle Galaxien um uns herum scheinbar auf denselben Punkt zubewegen.

Wissenschaftler konzentrierten sich auf 400 elliptische Galaxien und stellten fest, dass diese sich auf etwas zubewegten, das wir nicht sehen konnten.

Diese Region wird als „Zone der Vermeidung“ bezeichnet, oder als der Bereich des Himmels, der von der galaktischen Ebene der Milchstraße und dem darin enthaltenen kosmischen Staub verdeckt wird.

Die sogenannte „Ausweichzone“ wurde erst durch Radioteleskope und Infrarotteleskope entdeckt. Experten bezeichnen sie als den Großen Attraktor, eine Region des Universums mit einer Gravitationsanomalie.

Es handelt sich nicht um ein supermassives Weltraumobjekt, sondern um ein Raumvolumen, das den Schwerpunkt aller Materie enthält.

Diese Region liegt im Zentrum eines riesigen Galaxienhaufens namens Laniakea, der einen Durchmesser von mehr als 520 Millionen Lichtjahren aufweist. Er enthält über 100.000 Galaxien, darunter auch unsere Milchstraße.

Astronomen können die Masse und den Ort des Großen Attraktors nur aus spärlichen Untersuchungen der Vermeidungszone und Simulationen der galaktischen Bewegung ableiten.

Die Region, in der sich der Große Attraktor befindet, beherbergt einen riesigen Galaxienhaufen namens Norma-Haufen. Unser Sternhaufen Virgo und alle ihn umgebenden Galaxien bewegen sich auf Norma zu, das Zentrum der Galaxienbewegung innerhalb von Laniakea.

