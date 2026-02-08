Die Bewaffnung der „Stimme Gottes“

Seit Jahren wird behauptet, die moderne Kriegsführung habe eine verborgene Schwelle überschritten und gehe über physische Waffen hinaus zur direkten Manipulation der menschlichen Wahrnehmung. Besonders beunruhigend ist die Existenz eines Systems, das gemeinhin als „Stimme Gottes“ oder „Stimme Allahs“ bezeichnet wird. Von Guy Anderson

Unabhängige Forscher glauben, dass es sich dabei nicht nur um eine Metapher oder Spekulation handelt, sondern um eine geheime psychologische Waffe, die in realen Kampfgebieten, insbesondere im Irakkrieg, getestet wurde. Sie geben an, dass durch gezielten Schall oder Energie Worte direkt in den Kopf einer Person projiziert werden können, ohne dass Lautsprecher oder hörbare Geräusche benötigt werden.

Die Stimme wird nicht von außen wahrgenommen, sondern innerlich erlebt, als käme sie aus dem Inneren des Geistes selbst – für den Einzelnen fühlt sie sich persönlich, autoritär und unüberhörbar an. In tiefreligiösen Bevölkerungsgruppen erzeugt dies die perfekte Illusion göttlicher Kommunikation.

Der Irakkrieg wird häufig als erstes groß angelegtes Testfeld für diese Technologie genannt. Es wird behauptet, dass US-amerikanische und verbündete Streitkräfte dort psychologische Operationen durchführten, um religiöse Glaubenssysteme auszunutzen.

Berichte kursierten über irakische Soldaten, die ihre Waffen niederlegten, ihre Stellungen verließen oder in Schockzustände gerieten, nachdem sie vermeintlich die Stimme Allahs vernommen hatten, die ihnen zur Kapitulation befahl oder sie vor Strafe warnte.

Die Technologie soll auf gerichteter Schallenergie basieren, oft in Verbindung mit Mikrowellen- oder Ultraschallübertragung, die den auditorischen Kortex direkt stimulieren kann. Dadurch werden die Ohren vollständig umgangen, sodass das Ziel keinen Ton in der Umgebung wahrnimmt, sondern eine Stimme im Kopf.

Verschwörungstheoretiker verweisen oft auf den Mikrowellen-Höreffekt als Grundlage und behaupten, dieser sei zu einem Übertragungssystem weiterentwickelt worden, das Sprache statt einfacher Geräusche übertragen kann.

Die ARPA wird aufgrund ihrer öffentlichen Forschung zu nicht-tödlichen Waffen, kognitiver Kriegsführung und neuronalen Schnittstellen immer wieder erwähnt.

Ihr Interesse an menschlicher Wahrnehmung, Hirnstimulation und gerichteter Energie lässt vermuten, dass die Gedankenkontrolle auf dem Schlachtfeld Anfang der 2000er-Jahre bereits voll funktionsfähig gewesen sein könnte.

Was die mutmaßlichen Tests im Irak so bedeutsam macht, ist nicht nur die Technologie, sondern vor allem die Absicht. Ging es vielleicht nicht nur um den Feind, sondern darum, dessen Glaubenssysteme durch eine als göttlich wahrgenommene Stimme zu zerstören und dabei Ausbildung, Ideologie und Widerstand zu umgehen?

Wenn ein Soldat glaubt, Gott habe zu ihm gesprochen, verliert die Befehlskette an Bedeutung und der Glaube wird zur Waffe. Diejenigen, die später von autoritären Stimmen, Befehlen oder Drohungen berichteten, erhielten häufig die Diagnose einer psychischen Erkrankung. Wenn die Waffe keine physischen Spuren hinterlässt und psychische Symptome imitiert, ist sie nahezu unmöglich zu entlarven.

Es gibt auch Behauptungen, diese Technologie spiegele weit ältere Überlieferungen wider, in denen antike Texte von Göttern berichten, die direkt in die Gedanken der Menschen sprachen, von Propheten, die Stimmen hörten, die sonst niemand wahrnahm, und von Armeen, die von unsichtbaren Kräften besiegt wurden.

Sollte eine solche Waffe existieren, liegt ihre größte Stärke in ihrer Unsichtbarkeit – keine Explosion, kein Geräusch, keine Spur, nur eine Stimme, die absolut, persönlich und göttlich erscheint. Manche argumentieren, dies sei erst der Anfang und die Technologie könne für Verhöre, die Kontrolle von Menschenmengen oder den verdeckten Einsatz im Inland angepasst werden.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“