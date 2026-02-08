Trump bereitet angeblich eine historische Rede zur Enthüllung von UFO-Sichtungen vor

Laut der britischen Daily Mail bereitet US-Präsident Donald Trump angeblich eine historische Rede vor, in der er möglicherweise die Wahrheit über UFOs enthüllen wird. Der britische Autor, Regisseur, Produzent und UFO-Forscher Mark Christopher Lee gab an, ein Berater der Trump-Administration habe ihm mitgeteilt, Trump habe die Genehmigung anderer wichtiger Staats- und Regierungschefs erhalten und sei befugt, die Informationen offiziell zu veröffentlichen.

Lee erklärte, die Rede werde jahrzehntelang gesammelte Beweise präsentieren, darunter geborgene Materialien, forensische Analyseergebnisse und Augenzeugenberichte des Militärs, die belegen, dass einige UFO-Sichtungen nicht durch bekannte menschliche Technologie erklärt werden können.

Die Rede soll Berichten zufolge mehrere aufsehenerregende Fälle behandeln, darunter den „Tic Tac“-Vorfall auf der USS Nimitz im Jahr 2004, die Begegnungen mit den UFOs „GoFast“ und „Gimbal“ auf der USS Roosevelt im Jahr 2015 sowie den Roswell-Absturz von 1947.

Die Offenlegung kann außerirdisches Material und nicht-menschliche biologische Beweismittel umfassen.

Lee sagte der Daily Mail , Trump könnte in seiner Rede bestätigen, dass forensische Analysen geborgener Flugobjekte außerirdischen Ursprungs und nicht-menschlicher biologischer Materialien auf einen außerirdischen Ursprung hindeuten. Dies wäre das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt Beweise für die Existenz von Außerirdischen offiziell anerkennt.

Die Rede sollte ursprünglich im September bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen veröffentlicht werden, aber Lee sagte, dass der Termin aufgrund „neuer Erkenntnisse der Geheimdienste“ auf den 8. Juli vorverlegt wurde – den 79. Jahrestag des Roswell-Vorfalls.

Laut Lee betonten Insider innerhalb der Trump-Administration, dass frühere Regierungen die Geheimhaltung vor allem aus Gründen der nationalen Sicherheit, technologischer Unsicherheit und potenzieller öffentlicher Reaktionen gewahrt hätten. Trump, so Lee, wäre der erste Präsident, der die vollständige Offenlegung anordnen würde, „weil das amerikanische Volk ein Recht auf Transparenz hat, das aktuelle geopolitische Umfeld dies zulässt und der Kongress – überparteilich – einen Rechtsrahmen für verantwortungsvolle Offenlegung geschaffen hat.“

Die Zeugenaussagen von Militärangehörigen ziehen weiterhin Aufmerksamkeit auf sich.

Im Zusammenhang mit dem USS- Nimitz- Vorfall sagte der ehemalige US-Marine-Kampfpilot David Fravor unter Eid vor dem Kongress aus, dass er während eines Trainingsfluges im Jahr 2004 einem weißen, fensterlosen und flügellosen Objekt von etwa 12 Metern Länge begegnet sei, das die Form eines „Tic Tac“ hatte.

Fravor sagte, das Objekt habe blitzschnell und mit extrem hoher Geschwindigkeit die Richtung ändern und innerhalb von Sekunden Dutzende von Kilometern zurücklegen können – eine Leistung, die mit herkömmlichen technologischen Erklärungen nicht zu erreichen ist.

Im Jahr 2015 zeichneten Piloten und Radaroperatoren der USS Roosevelt die Vorfälle „GoFast“ und „Gimbal“ auf, die von modernen Infrarotkameras aufgezeichnet wurden. Der ehemalige Marinepilot Ryan Graves sagte aus, dass die unidentifizierten Objekte potenzielle Risiken für die Flugsicherheit und die nationale Sicherheit darstellten. Jon Kosloski, Direktor des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des Pentagons, erklärte jedoch 2024 in einer Anhörung vor dem Kongress, dass die Aufnahmen möglicherweise auf Parallaxeneffekte zurückzuführen seien, die optische Täuschungen erzeugten, und keine außerirdische Technologie bestätigten.

Der Roswell-Vorfall und die jüngsten Whistleblower-Ansprüche

Der Roswell-Vorfall gilt als der bekannteste UFO-Fall seit 1947. Damals meldete das US-Militär zunächst die Bergung einer „fliegenden Scheibe“, korrigierte diese Angabe später jedoch und erklärte, es handele sich um einen Wetterballon. Zeugen beschrieben weiterhin ungewöhnliche Materialien und Strukturen, wodurch der Vorfall zu einem Eckpfeiler der modernen UFO-Forschung wurde.

Der ehemalige Geheimdienstoffizier der Luftwaffe und Berater der UAP-Taskforce des Kongresses, David Grusch, behauptet, die US-Regierung habe abgestürzte Flugobjekte und „nicht-menschliche Überreste“ geborgen. Er sagte, Trump sei während seiner ersten Amtszeit darüber informiert worden und wisse möglicherweise von der Existenz mehrerer außerirdischer Spezies und deren Interaktionen mit der Menschheit.

Grusch erklärte, sollten die Enthüllungen zutreffen, würde Trump durch die öffentliche Bekanntgabe des US-Wissens über außerirdisches Leben zu „einer der wichtigsten Führer der Geschichte“ werden.

Bislang haben das Weiße Haus, das US-Militär und die NASA keine öffentlichen Beweise für einen Kontakt mit außerirdischem Leben oder die Bergung außerirdischer Technologie vorgelegt. Medienberichten zufolge ist der Mangel an überprüfbaren physischen Beweisen nach wie vor der zentrale Streitpunkt. Sowohl die Washington Post als auch Politico berichten, dass der Kongress und das Militär zwar weiterhin auf mehr Transparenz drängen, die Öffentlichkeit diese Behauptungen aber immer noch nicht unabhängig überprüfen kann.

Was in Roswell wirklich passiert ist und abgestürzt ist lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.