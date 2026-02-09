Der Himmel über Saladin wurde unruhig, als in veröffentlichten Aufnahmen aus dem Irak eine hohe, schwebende Gestalt auftauchte. Das Video wurde am 21. März 2025 veröffentlicht, das genaue Aufnahmedatum ist jedoch unbekannt.

Die Gestalt wirkte fast menschlich, bewegte sich aber auf eine Weise, die keinem biologischen Phänomen entsprach. Langsame, gleichmäßige Bewegungen trugen sie durch den offenen Himmel, während die Zuschauer ein starkes Gefühl der Unsicherheit bezüglich jedes einzelnen Details verspürten.

Beobachter des Videos bemerkten, wie die Form mit weichen, nur leicht vom Wind beeinflussten Linien schwebte. Weder Flügel noch Triebwerke oder eine erkennbare Struktur stützten ihre Flugbahn.

Diese Merkmale erregten die Aufmerksamkeit von Forschern, die das Objekt mit früheren Sichtungen von Quallen-UAPs (unnatürlichen akustisch aktiven Objekten) im Nahen Osten verglichen. Diese Sichtungen beschrieben Objekte, die eher schwebten als flogen und sich mit unnatürlicher Balance in der Luft bewegten.

Die Muster zwischen den Sichtungen waren auffällig. Beide zeigten langgestreckte, schwebende Formen, ruhige, gerichtete Bewegungen und eine seltsame Schwerelosigkeit.

Das Objekt in Saladin schien dasselbe Verhalten zu zeigen, was die Frage aufwirft, ob diese Ereignisse zusammenhängen. Keine bekannte Luftbildtechnologie erklärt die in den Aufnahmen gezeigte Bewegung, und die Stille verstärkte das Rätsel nur noch. Als das Objekt in der Ferne verschwand, lieferte keine Behörde eine Erklärung.

Kein Zeuge meldete sich mit genaueren Details. Was bleibt, ist eine lautlose Formation über dem Irak, die sich wie die früheren Quallen-UAPs der Region bewegte und die Debatte ungelöst lässt.